Karsan’dan Roma’ya 227 otobüs

CARMEDYA.COM – Yerli üretici Karsan, yüzde 28,6 hissesine sahip olduğu Industria Italiana Autobus SpA (IIA) ile ortaklığı doğrultusunda Bursa’daki fabrikasında ürettiği Menarinibus Citymood otobüslerinden Roma Belediyesi’ne 227 adet teslimat gerçekleştirdi.

İhracattaki önemli yükselişini hız kesmeden sürdüren Karsan, ürettiği 10 ve 12 metrelik dizel ve CNG’li otobüsleri toplamda 5 aylık bir süre içerisinde Roma halkının hizmetine sunmuş oldu.

Teslimi gerçekleşen 227 adetlik Roma Belediyesi araçları dahil, 2019’da toplam 90 milyon Euro büyüklüğünde yeni Citymood siparişi aldıklarını ve yılı 500 adedin üzerinde Citymood üretimi ile kapatacaklarını belirten Karsan CEO’su Okan Baş, “IIA ile işbirliğimizden bu yana gerçekleştirdiğimiz Citymood ihracatında yıl sonu itibarıyla 1000 adedi aşacağız. Roma Belediyesi’ne teslim ettiğimiz araçlarımız haftanın 7 günü 20’şer saat %99 servis edilebilirlik seviyesiyle tam performansla kesintisiz şekilde çalışıyorlar. Bu da Belediye’ye karlılık anlamında büyük bir katma değer sağladığımızı gösteriyor” dedi.