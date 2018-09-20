Karsan Jestronic fuarda sahne aldı

CARMEDYA.COM – Almanya’da düzenlenen fuar kapsamında Atak Electric ve Star Okul Otobüsü ilk kez dünyanın beğenisine sunuldu. Karsan’ın BMW ile olan işbirliği doğrultusunda Jest Electric ve Jest’in otomatik vitesli versiyonunu ziyaretçilerin beğenisine sundu.

Jestronic ziyaretçilerin ilgisini çekti

Ticari araçlar içini önemli fuarlardan birisi olan IAA Hannover Fuarı, kapılarını 67’nci kez dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilere açtı. 27 Eylül Perşembe gününe kadar devam edecek fuarın ilk gününe, yerli üretici Karsan 3 yeni ürünüyle damgasını vurdu. IAA Hannover Fuarı’nda Atak Electric ve Star Okul Otobüsü ilk kez dünyanın beğenisine sunuldu. Karsan’ın BMW ile olan işbirliği kapsamında yeniden geliştirerek ilk kez sergilediği Jest Electric ve Jest’in otomatik vitesli versiyonlu Jestronic de ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Atak Electric 2,5 saatte şarj oluyor

Karsan Ar-Ge ekibinin BMW ile birlikte, BMW’nin binek otomobillerinde kullandığı teknolojik altyapıyı kullanarak endüstriyelleştirmek üzere geliştirdiği Karsan Atak Electric, 230 kW güç ve tam 2.400 Nm tork üreten tamamen elektrikli motorlu. Atak Electric, BMW tarafından geliştirilen 5×44 kWs’lik batarya sistemiyle toplamda 300 km’ye kadar menzil sunuyor. 57 kişilik yolcu kapasitesine sahip Atak Electric, sadece 2,5 saatte hızlı şarj olabiliyor.

Star Okul Otobüsü, sürücülere alkol testi uyguluyor

Üstün güvenlik sistemleriyle Avrupa pazarlarının vazgeçilmezi olmaya aday Star Okul Otobüsü ise bir çok opsiyonuyla ön plana çıkıyor. Bunlar sürücü alkol testi, koltuk sensörüyle araçta öğrenci unutmayı engelleme, iki veya üç nokta emniyet kemeri, otobüs şasisi ile üstün koruma, gelişmiş acil fren sistemi, şerit takip sistemi ve acil çıkış kapısı olarak sıralanıyor. 185 HP’lik dizel motoruyla da model üstün tırmanma ve manevra kabiliyetine sahip. Bunun yanında Elektrik Kontrollü Havalı Süspansiyonu (ECAS), 6 ileri manuel veya otomatik vites seçeneği, geniş görüş açısı ve 33 kişilik yolcu kapasitesi bulunuyor.

Güçlü motor

6 ileri otomatik vites seçeneğiyle donatılan yeni Karsan Jestronic, kompakt yapısı sayesinde dar sokaklara rahatça girebilmesi. ve üstün manevra kabiliyetiyle IAA Hannover Fuarı’ndaki rakiplerinden ayrılıyor. Karsan Jestronic’de görev yapan 3.0 lt hacmindeki yeni F1C motor, 170 HP’lik güç ve 400 Nm tork verileriyle sınıfının en güçlü motoru unvanını kazanıyor. Euro 6 normlarını karşılayan yeni motor, daha güçlü ve daha esnek olmasına karşın, daha çevreci ve daha seri olmasıyla fark yaratıyor. 8-12 metrelik büyük otobüslere kıyasla yoğun olmayan saatlerde de yüzde 100 kapasite sağlayan Karsan Jestronic, böylece yüzde 70’e varan yakıt tasarrufu sağlıyor.