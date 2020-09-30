Karbon nötr sertifikalı Formula E’de zafer DS Automobiles’in

CARMEDYA.COM – Son iki sezonda üst üste Formula E Pilotlar ve Takımlar şampiyonu olan DS Automobiles, açılışından beri karbon nötr olan ilk spor serisi ABB FIA Formula E Şampiyonası’na damgasını vurdu.

2020’nin ilk yarısında ortalama 80 g/km’nin altında emisyon ile Avrupa’nın en verimli çoklu enerji markası olan DS Automobiles, gerekli ve akıllı enerji geçişini tamamen destekliyor.

DS Automobiles 2015’deki açılışından beri elektriklendirmeyi stratejisinin merkezinde tutuyor. Üretim modellerinin gelişimini hızlandırmak için DS Automobiles, Formula E Şampiyonası kapılarını üreticilere açar açmaz etkinlikte yer alan ilk premium marka haline geldi. Bu süreçte seriler üzerinde egemenlik kurarak, son iki yılın Pilotlar ve Takımlar ödüllerini kazandı. DS Automobiles Formula E’de elde ettiği bilgilerden yararlanarak kendi segmentlerindeki kıstası belirleyecek nitelikte elektrikli modeller geliştirmekte. Elektrikli araç teknolojisi, akü ve güç kontrol ünitesi ile bilgisayar yazılım yönetimi seçimleri, yarışta elde ettikleri deneyimlerden ileri geliyor.

DS Automobiles’in tüm ürün yelpazesi elektrikli versiyonlarla sunuluyor. 2025’ten itibaren ise markanın yeni modellerinin tamamı yalnızca elektrikli olacak.

New York City’de düzenlenen İklim Haftası kapsamında ABB FIA Formula E Şampiyonası, açılışından itibaren karbon nötr sertifikası alan ilk spor oldu. Bu, serinin destekçileri tarafından yönetilen devasa projenin başarısının bir kanıtı.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesinin tavsiyelerini takiben, Formula E üç yönlü bir yaklaşım üzerine çalıştı. Bunlar; karbon emisyonunun etkili ölçümü, emisyonun azaltılmasının öncelikli hale getirilmesi, kaçınılmaz olan emisyonun telafisi.

Bağımsız uzmanlardan faydalanarak son altı sezonda gerçekleşen yarışlardaki toplam emisyon ölçüldü, buna lojistik ve bataryaların kullanım ömrü de dahil. Kaçınılmaz emisyonlar, Gold Standard (başlangıçta WWF ve büyük bir STK paneli tarafından oluşturuldu) ve Verified Carbon Standard (Doğrulanmış Karbon Standardı) projelerine yapılan yatırımlarla telafi edildi. Formula E’nin bu yaklaşımı, enerji geçişine gerçek bir katkı sağlama amacını güden DS Automobiles’inkiyle aynı çizgide yer alıyor.