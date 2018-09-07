John Hennessey gücün sınırlarını zorluyor

CARMEDYA.COM – John Hennessey, Venom F5 modelini yürütmek için 2000 beygir gücün üzerinde bir motoru yaptığını doğruladı. Bu motor performans konusunda sizi memnun edecek.

482 km/s hızı geçecek

Venom F5 ile performans tutkunlarına hitap edecek olan marka, 482 km/s hız değeri geçeceğini bildirdi. Bu seviyeyi geçmek için çalışmalara devam edeceklerini de belirttiler. Ancak bu hıza çıkan versiyonlar seri üretimde olmayacak. Bu hıza ulaşmak için 7.6 litrelik V8 motor kullanılıyor. Henüz tam anlamıyla kaç beygir olacağı modelin bilinmese de otomobilin torkunun 1760 Nm civarında olacağı tahmin ediliyor. Bu arada en dişli rakibi Bugatti Chiron’un teknik verileri ise şu şekilde. Model 1479 HP 1600 Nm tork değeri sağlıyor. Bu güç 8.0 litre W16 motor ile üretiyor. Eğer ki Venom F5 daha güçlü bir motor seçeneği ile gelirse rakibini bir hayli kızdıracak gibi görünüyor.