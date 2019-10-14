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Jeep’ten “Adventure Days” kampanyası!

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Jeep, Ekim ayında “Adventure Days” sloganı ile devreye aldığı kampanyası kapsamında cazip takas ve kredi kampanyalarını sürdürüyor.

Mevcut aracını yenilemek üzere Jeep yetkili satıcılarına getirenler, 2019 model yılı Renegade alımlarında anahtar teslim bedelleri üzerinden 15 bin TL tutarındaki takas desteği imkanından yararlanıyor. Jeep tutkunları, Renegade için sunulan bu destekle birlikte, 60 bin TL için 12 ay vadeli yüzde sıfır faizli kredi kampanyasından da faydalanabiliyorlar.

Ekim ayındaki bir diğer takas desteği ise Jeep Compass alımlarında sunuluyor. Compass’ın 2018 model yılı 170 HP’lik benzinli motor ve 9 ileri şanzıman kombinasyonlu versiyonu, anahtar teslim bedelleri üzerinden 20 bin TL tutarındaki takas desteği ile satışa sunuluyor. Compass’ta takas desteğiyle birlikte, Renegade modelinde olduğu gibi yüzde 0 faizli kredi veya 100 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0.52 faizli kredi kampanyası da bulunuyor.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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