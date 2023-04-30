Jaguar Land Rover’dan Borusan Otomotiv’e iki ödül birden

CARMEDYA.COM – Jaguar Land Rover, Avrupa distribütörleri arasında yapılan değerlendirme sonucunda 2022 yılı iş sonuçları ödüllerini açıklarken, Borusan Otomotiv’e iki ödül birden verdi.

Satış, pazarlama, satış sonrası hizmetler, müşteri ilişkileri, bayi geliştirme ve eğitim fonksiyonlarındaki 50’ye yakın kritik başarı faktörünün ölçüldüğü değerlendirmede Borusan Otomotiv; İsveç, Norveç, Polonya, İrlanda, İsviçre gibi Jaguar Land Rover’ın diğer birçok büyük distribütörü arasından ayrışarak En İyi Distribütör seçildi. Borusan Otomotiv, en iyi distribütör büyük ödülünün yanı sıra En İyi Yetkili Satıcı ve Yetkili Servis Ağı Yönetimi alanında da ödül alarak, iki ödüle birden sahip oldu.

Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik

32 farklı ülkenin bağlı olduğu Avrupa Distribütörler Bölgesi’nde yer alan büyük pazarlar arasında yapılan değerlendirme sonucunda kazandıkları ödüllerden dolayı büyük mutluluk ve gurur duyduğunu belirten Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, “Tedarik konusunda yaşanan tüm sıkıntılara rağmen müşteri talebini dengeli yöneterek aldığımız başarılı müşteri memnuniyeti skorlarımız ve her zaman daha iyi sonuçlar elde etmek için attığımız vizyoner adımların neticesinde; bölgemizde yer alan İsviçre, Polonya, İrlanda, İsveç ve Norveç gibi diğer birçok büyük distribütör arasından 2019 yılının ardından 2022 yılında da birinci seçilerek ‘En İyi Distribütör’ ödülünü kazandık. Uzun yıllar önce Türkiye genelinde tüm noktalarda hayata geçirmiş olduğumuz, üreticimiz Jaguar Land Rover’ın ARCH kurum kimliği ile tam uyumlu Yetkili Satıcı ve Yetkili Servis noktalarımızda elde edilen başarılı sonuçlar ve eğitim alanındaki proaktif aksiyonlarımız sonucunda Jaguar Land Rover distribütörleri arasında örnek gösterilen bir performans ortaya koyduk ve ‘En İyi Yetkili Satıcı ve Yetkili Servis Ağı Yönetimi’ ödülüne de sahip olduk. Bu başarılı sonuçları elde etmemize katkı sağlayan tüm çalışma arkadaşlarımı yürekten kutluyorum.” dedi.