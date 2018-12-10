Jaguar I-Pace güvenlikten kaç puan aldı?

Jaguar I-Pace EuroNcap çarpışma testlerinden tam puan olan 5 yıldızı almayı başardı.

Önden çarpmalarda model sürücünün göğüs kafesine sınırlı koruma sağlamıştır. Buna ek olarak Jaguar I-Pace iki kaval kemiği dışında sürücünün tüm uzuvlarına tam koruma sağlamıştır. Yolcunun ise sağ baldırına sınırlı koruma sağlamış. Bunun dışında sol kaval kemiği hariç tüm uzuvlarına tam koruma sağlamıştır.

Tam bariyer çarpmalarında da başarılı

Tam bariyer çarpmalarında ise sürücü ve yolcunun göğüs kafesi dışında tüm uzuvlarına tam koruma sağlamıştır. Arkadan çarpmalarda ise arkadaki yolcunun boyun kısmına sınırlı koruma sağlanırken, öndeki kişinin boyun kısmına da tam koruma sağlanmıştır. Yandan araç ve sabit bariyer çarpmalarında da Jaguar I-Pace tüm uzuvlara tam koruma sağlayarak, EuroNcap çarpışma testlerinden tam puan almayı başardı.