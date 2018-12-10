Buradasınız
Home > Euro NCAP > Jaguar I-Pace güvenlikten kaç puan aldı?

Jaguar I-Pace güvenlikten kaç puan aldı?

Yazan Alper Güler -

Jaguar I-Pace EuroNcap çarpışma testlerinden tam puan olan 5 yıldızı almayı başardı.

Önden çarpmalarda model sürücünün göğüs kafesine sınırlı koruma sağlamıştır. Buna ek olarak Jaguar I-Pace iki kaval kemiği dışında sürücünün tüm uzuvlarına tam koruma sağlamıştır. Yolcunun ise sağ baldırına sınırlı koruma sağlamış. Bunun dışında sol kaval kemiği hariç tüm uzuvlarına tam koruma sağlamıştır.

Tam bariyer çarpmalarında da başarılı

Tam bariyer çarpmalarında ise sürücü ve yolcunun göğüs kafesi dışında tüm uzuvlarına tam koruma sağlamıştır. Arkadan çarpmalarda ise arkadaki yolcunun boyun kısmına sınırlı koruma sağlanırken, öndeki kişinin boyun kısmına da tam koruma sağlanmıştır. Yandan araç ve sabit bariyer çarpmalarında da Jaguar I-Pace tüm uzuvlara tam koruma sağlayarak, EuroNcap çarpışma testlerinden tam puan almayı başardı.

Alper Güler
2008 yılından bu yana otomobil yayıncılığı sektörünün her alanında görevlerde bulunan Alper Güler, Türkiye’de dijital otomobil yayıncılığına Otomobil Dünyam çatısı altında başlatmıştır. 2014 yılında Doğan Yayın Holding bünyesinde çalışan Alper Güler, 2017 yılı sonunda bugün Medicon Grup adını alan Carmedya’da görevine devam etmektedir. Bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.
https://www.carmedya.com

    Benzer yazılar

    Gaziantep Elektrikli Otomobiller İçin Harekete Geçti

    Fiorino Yenilendi

    Yukarı