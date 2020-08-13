İzmit’te üretilen Pirelli Stella Bianca 70 yıl sonra yeniden pistlerde!

CARMEDYA.COM – İtalyancada ‘beyaz yıldız’ anlamına gelen ‘Stella Bianca’ lastik dünyasında Pirelli ve özellikle motor yarışlarının altın çağı ile anılıyor.

Bu sene Silverstone’da 70th Anniversary Grand Prix ile 70. yılı kutlanan Formula 1 Dünya Şampiyonası ilk kez 1950’de düzenlendi. Giuseppe Farina o yıl ilk yarışı kazandığında Alfa Romeo otomobilinin lastikleri Pirelli Stella Bianca idi. Hatta lastiğin yanağı ayırt edici bir işaret olarak yer alan küçük beyaz yıldız motifi, aynı adlı yol lastiklerinde de kullanılıyordu.

Formula 1’in ilk yıllarına Alfa Romeo gibi Pirelli lastikleri de damga vurdu. Ferrari ve Maserati ile de yarışların kazanılması sayesinde dünyanın en gelişmiş motor sporları kategorisinin başlangıç döneminde derin bir İtalyan etkisi oluştu. Alfa Romeo ve Pirelli ikilisi ise en başından günümüze kadar süregelen tek kombinasyon olarak yolculuklarına devam ediyor.

İzmitli Stella Bianca 70 yıl sonra İngiltere’de pistlere dönüyor

Pirelli’nin günümüzde Formula 1’de kullanılan düz yarış lastikleri P Zero, ıslak zemin lastikleri ise Cinturato adını taşıyor. Ama şimdi ünlü Stella Bianca adı Silverstone’daki ilk Formula 1 yarışından 70 yıl sonra tekrar ‘İngiliz motor sporlarının yuvasına’ dönüyor. Pirelli’nin dünya pistlerine çıkan lastikleri ile yol versiyonları arasındaki ayrılmaz bağ, Stella Bianca’da da görülüyor.

Pirelli’nin İzmit’teki motorsporları fabrikasında üretilen Stella Bianca lastikler, sadece Silverstone’un yıldızlarından biri olmakla kalmıyor aynı zamanda yollarda da varlığını sürdürüyor. Stella Bianca lastiğin bir yol versiyonu, klasik görünümü modern teknolojiyle bir araya getiren Pirelli Collezione vintage lastik ailesinin bir üyesi olarak iki yıl önce yeniden lanse edildi. Pirelli’nin sürekli genişleyen Collezione serisi, savaş sonrası dönemin efsane modellerinden 1990’ların modern klasiklerine kadar çok çeşitli klasik otomobillerde kullanılıyor.

Yeni ölçüler!

Bu lastikler klasik otomobil sürücülerinin araçlarını tıpkı orijinal sahiplerinin bir zamanlar otomobilleri yeniyken yaşadığı keyifle kullanmasını sağlamak için tasarlanıyor. Tüm Collezione lastikleri, Pirelli’nin motor sporları lastikleri gibi sınırlı sayıda üretiliyor. Öyle ki en yeni Stella Bianca lastikler, yarışlar için tasarlanan birçok lastikle aynı uzman fabrikadan çıkıyor. Stella Bianca, Pirelli’nin yıllarca radyal lastik imalatından sonra geleneksel bir çapraz katmanlı yapıyla ürettiği tek lastik olarak öne çıkıyor. Yıl sonuna doğru bazı yeni ölçülerin lanse edilmesiyle Stella Bianca daha fazla sayıda otomobil meraklısına sunulacak.

Ama 1950’lerden farklı olarak Formula 1 yıldızları bu defa ikonik Stella Bianca lastiklerle yarışamayacak ve sadece görmekle yetinecek.