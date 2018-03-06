CARMEDYA.COM – Italdesign Zerouno Cenevre’de gösterime çıktı. Model tasarımıyla dikkat çekiyor. Otomobil Lamborghini modellerine benzeyen tasarımıyla dikkat çekiyor. Tavanı sökülmüş tasarım, otomobile farklı bir hava katmış.

Italdesing Zerouno Cenevre’de sahne aldı

En dikkat çekici özellik ise, hafif karbon fiber ve alüminyum şasi üzerine yerleştirilen ısmarlama karbon fiber gövde malzemesi. Otomobilde kullanılan 20 inç alüminyum alaşımlı jantlar da sportif algıyı yükselten detaylardan. Motora geri dönersek, otomobilin kalbinde 5.2 litre V10 motor yer alıyor. 610 HP güç ve 560 Nm tork değeri sağlıyor. Bu motor 7 ileri çift kavrama şanzıman ile kombine edilmiş. Audi R8’deki gibi dört tekerlekten çekiş sistemi ile eşleştirilen model, 0-100 hızlanmasını 3.2 saniyede tamamlıyor. Modelin maksimum hızı 330 km/s. Otomobilin fiyatı ise 2.3 milyon $ civarında olacağını düşünülüyor.