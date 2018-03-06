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Italdesing Zerouno Cenevre’de sahne aldı

Yazan Kübra Yeşilkaya -
Italdesign Zerouno

CARMEDYA.COM – Italdesign Zerouno Cenevre’de gösterime çıktı. Model tasarımıyla dikkat çekiyor. Otomobil Lamborghini modellerine benzeyen tasarımıyla dikkat çekiyor. Tavanı sökülmüş tasarım, otomobile farklı bir hava katmış.

Italdesing Zerouno Cenevre’de sahne aldı

Italdesign Zerouno

En dikkat çekici özellik ise, hafif karbon fiber ve alüminyum şasi üzerine yerleştirilen ısmarlama karbon fiber gövde malzemesi. Otomobilde kullanılan 20 inç alüminyum alaşımlı jantlar da sportif algıyı yükselten detaylardan. Motora geri dönersek, otomobilin kalbinde 5.2 litre V10 motor yer alıyor. 610 HP güç ve 560 Nm tork değeri sağlıyor. Bu motor 7 ileri çift kavrama şanzıman ile kombine edilmiş. Audi R8’deki gibi dört tekerlekten çekiş sistemi ile eşleştirilen model, 0-100 hızlanmasını 3.2 saniyede tamamlıyor. Modelin maksimum hızı 330 km/s. Otomobilin fiyatı ise 2.3 milyon $ civarında olacağını düşünülüyor.

Kübra Yeşilkaya
2014 yılında lisede, Grafik Tasarım ve Fotoğrafçılık bölümünü bitirmişdir. 2016 yılında SAÜ MYO Üniversitesinden, Habercilik ve Gazetecilik den mezun olmuştur. Ayrıca AÖF – Medya ve İletişim bölümünde eğitimine devam etmektedir. 2014 den 2016 yılları sonuna kadar Kampüshaber gazetesinde Grafikerlik ve muhabirlik, aynı zamanda Hürriyet aile sitesinde editör yardımcılığı yapmıştır. Kısa bir süre M&T Reklam şirketinde grafik tasarımcı olarak yer almıştır. 2017 yılında Anadolu Yaşam Sağlık Tesislerinde Sosyal Medya Uzman yardımcılığı ve grafikerlik yapan Kübra Yeşilkaya, 2017 yılı sonunda bugün Medicon Grup da yeni görevine devam etmektedir.

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