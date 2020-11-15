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İstanbul’da zafer Mercedes-AMG Petronas ve Hamilton’ın

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Formula 1 takviminin 14. ayağını oluşturan Türkiye Grand Prix’sinde kazanan Mercedes-AMG Petronas pilotu Lewis Hamilton oldu.

Intercity İstanbul Park Pisti’nde tam dokuz yıl aradan sonra gerçekleşen yarışa, yağmur ve ıslak pist damgasını vururken, bu zaferle Hamilton, Michael Schumacher’in kazanma rekorunu da egale etti.

Bu sezon 10. zaferine ulaşan Hamilton, 7. şampiyonluğunu ilan ederken, yarış sonunda gözyaşlarına hakim olamadı.

Kaygan zemin nedeniyle pilotların çok sık lastik değiştirmek zorunda kaldıkları mücadelede podyuma çıkan diğer iki isim Racing Point’ten Sergio Perez ve Ferrari’den Sebastian Vettel oldu.

Lewis Hamilton, sıralama turlarında yeni asfalt ve ıslak pist nedeniyle yavaş kalmış ve altıncı sırada yarışa başlamıştı. İlk turun ortalarında üçüncü sıraya yükselen ancak virajda yaptığı hatayla altıncı sıraya gerileyen İngiliz pilot, takımının lastik değiştirme stratejisini akıllı uygulamasıyla rakiplerinden peşpeşe gelen pit-stop kararları sonrasında liderliği ele geçirdi.

Liderliğini yarış sonuna kadar farkı açarak koruyan Hamilton, Perez ile arasında 25 saniye fark koyarak kazanmayı bildi. Vettel ise üçüncü oldu.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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