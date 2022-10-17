“İstanbul’da yaşanacak depreme otomotiv sektörü hazırlıklı değil!”

CARMEDYA.COM – Premium araçlara servis hizmeti veren Aşin Otomobil’in Genel Müdürü Okan Erdem, uzmanların son günlerde yaptığı olası büyük İstanbul Depremi uyarılarına atıfta bulunarak kritik bilgiler verdi.

Deprem dayanıklılığına sahip konut hususunun en önemli konu olduğu olası depremde, ulaşımın da büyük önem taşıdığını belirten Aşin Otomobil Genel Müdürü Okan Erdem, otomotiv sektörünün depreme yeterince hazırlıklı olmadığını söyledi.

Aşin Otomobil Genel Müdürü Okan Erdem

“İstanbul’da yaklaşık 5 milyon araç tehlike altında”

Artan kasko ve zorunlu trafik sigortası poliçe fiyatları sebebiyle birçok kurum ve bireyin sigorta yaptırmaktan imtina ettiğini kaydeden Aşin Otomobil Genel Müdürü Okan Erdem, “Sigortalı olma bilincimiz zaten düşüktü Enflasyon, yedek parça ve araç fiyatlarındaki artış sebebiyle artan poliçe fiyatları, kişileri sigorta yaptırmaktan alıkoymaya başladı ve her geçen gün oran düşüyor. İstanbul’da yaklaşık 5 milyon araç var ve 10 araçtan ortalama sadece 2-3’ü kaskolu. Binalar hasar gördüğünde, bu araçların da önemli bir bölümü hasar görecek ve hiçbir teminat altında değiller. Her araç milli servettir, bu konuda topyekun bilinçlendirme yapılmalı.” dedi.

“Hasarlı araçları onaracak servis bulamayabiliriz”

İBB’nin ve Kandilli Rasathanesi’nin yaptığı araştırmalar sonucunda İstanbul’da iyi senaryoda 50 bin binanın ağır hasar göreceği öngörüsünün var olduğunu hatırlatan Erdem, “Deprem sonrasında gerek hususi, gerek ticari, gerek kamu araçları, hepsi önemli göreve sahip olacak, ancak bu araçların hasara uğrayan ve onarılabilecek durumda olanlarını onarma ihtiyacı ortaya çıkacak. Oto servislerinde de depreme dayanıklılık hususunda çok büyük eksikler mevcut, birçok servis 40-50 yıllık binalarda faaliyet gösteriyor. Araçları onaracak servis dahi bulamama riski var. Kamudan otomotiv sektörü temsilcilerine, belediyelerden sigorta şirketlerine, vatandaşlarımızdan tüm sektör çalışanlarına, hepimizin deprem konusunda bilinçlenmesi, bir an önce gerekli önlemleri alması gerekiyor.” açıklamasını yaptı.