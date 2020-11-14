Buradasınız
Home > Güncel > İstanbul’a özel hazırlanan F1 Kupası sahibini bekliyor

İstanbul’a özel hazırlanan F1 Kupası sahibini bekliyor

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Tam 9 yıl aranın ardından Intercity İstanbul Park’ta gerçekleştirilecek Formula 1 yarışı kadar, yarışı kazanacak pilotun kazanacağı kupa da heyecanla bekleniyor.

Üzerinde kültürümüzden esintiler taşıyan Formula 1 kupası, Intercity İstanbul Park’ta sahibini bulacak.

Intercity İstanbul Park’ta 13-14-15 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek Formula 1 yarışı için son viraja girildi.

Yarış günü yapılacak özel gösterilerin yanı sıra İstiklal Marşımızı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan’ın seslendireceğinin açıklanmasının ardından gözler yarışı kazanacak olan pilota verilecek özel kupaya çevrildi.

Üzerinde kültürümüzden esintiler taşıyan Formula 1 kupası, Intercity İstanbul Park’ta sahibini bulacak.

Kupada ay ve yıldız motifi

Intercity İstanbul Park tarafından özel olarak tasarlatılan şampiyonluk kupası üzerinde Galata Kulesi ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gibi İstanbul’un sembolleri yer alıyor. Lale figürleri ve İstanbul yazısının da özel olarak işlendiği kupanın en üst bölümünde ise bayrağımızdan esinlenilen ay ve yıldız figürleri bulunuyor.

5 kilo ağırlığındaki kupa, 50 cm yüksekliğe sahip. Türk kültüründen ve İstanbul’dan esintiler taşıyan kupa, üç kişilik Isobar Türkiye ekibince tasarlanıp, Aslan Ruso tarafından üretildi. Metalik Gri ve Bronz rengindeki kupayı kimin kaldıracağı sorusu ise tüm dünyanın gözü önünde, 15 Kasım’da Intercity İstanbul Park’ta cevabını bulacak.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

    Benzer yazılar

    V2 Challenge’da Kupa Özdemir’in

    Pirelli Sıcak Pist Sınavında

    Yukarı