İlk Sürüş: Renault Austral

CARMEDYA.COM – Renault’nun Scenic ve ardından Kadjar ile pazar payı almak istediği C-SUV segmentinde bundan sonra markayı temsil edecek Austral ile Gökçeada’da tanıştık.

Bu Yolculuk Senin mottosuyla gerçekleşen lansman kapsamında İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan, Gökçeada Havalimanı’na özel uçakla yaklaşık 40 dakikalık bir uçuş ile varırken, ada çevresinde yaklaşık 80 kilometrelik keyifli bir parkurda aracı kullanma fırsatı buldum.

Sürüş ile ilgili izlenimlerime geçmeden önce dilerseniz aracın detaylarına ve fiyatına değinelim.

Kısa süre önce ön sipariş alınmaya başlanılan ve 500 adet araç için sipariş toplanan Renault Austral 1 Haziran’dan itibaren ülkemizde lansmana özel 1 milyon 190 bin TL fiyatıyla resmi olarak satışa sunulacak. Techno Esprit Alpine versiyonuyla yola çıkacak Austral’in tüm opsiyonları sipariş edildiğinde 117 bin 750 TL bir ek fiyat ödemeniz gerekecek.

Renault Austral ilk etapta 160 HP mild hybrid motor seçeneğiyle yollarda yerini alacak. Daha sonra model gamına tam hibrit E-Tech versiyonu da eklenecek.

MAİS A.Ş. Genel Müdürü Dr. Berk Çağdaş

“C-SUV segmentinde liderliği hedefliyoruz”

Basın toplantısında açıklamalarda bulunan MAİS A.Ş. Genel Müdürü Dr. Berk Çağdaş, “SUV gövde tipi ve C-SUV alt segmenti Türkiye’de her geçen gün daha da güçleniyor. Bugün Türkiye’de satılan her 2 araçtan 1’ini C segmenti modeller oluştururken, en çok satılan gövde tipinde de SUV modeller yer alıyor. Bugüne kadarki en iyi Renault olarak konumlandırdığımız, aynı zamanda da AUTOBEST jürisinin “2023 Avrupa’nın Satın Alınacak En İyi Otomobili” ödülüne layık gördüğü Yeni Renault Austral ile C segmentindeki hakimiyetimizi güçlendiriyoruz. Türkiye’de daha sportif Esprit Alpine donanımıyla satışa sunulan ilk model olma özelliğine sahip yeni Renault Austral, verimli 160 bg mild hybrid motor seçeneğiyle de çok iddialı. Kullanıcıların tüm ihtiyaçlarına hem teknolojik hem de tasarım özellikleriyle cevap veren yeni Renault Austral ile beklentilerin de üstüne çıkıp C-SUV segmentinde liderliği hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Dinamik dış tasarım

Nissan Qashqai ile platform kardeşi olan Austral, Techno Esprit Alpine versiyonunda sportif çizgileriyle öne çıkıyor. 3D derinlik efektli yüksek teknoloji arka farları ve ön farlarda elmas şeklinde desenler gibi detaylarla da Renault’nun yeni duygusal teknoloji tasarım ilkeleri vurgulanıyor

Kaput üzerindeki belirgin yükseltiler Alpine modellerine gönderme yaparken, güçlü ve dinamik bir ön görünüme katkı sunuyor.

Esprit Alpine versiyonuna özel atletik görünümü vurgulayan Saten Mineral Gri renk seçeneği bulunan Austral; Sedef Beyaz, Alev Kırmızı, Demir Mavi, Yıldız Siyah ve Mineral Gri gövde renkleriyle de satışa sunuluyor.

Daha özgün bir görünüm için isteğe bağlı olarak çift renk de uygulanabiliyor. Çift renk uygulamasında tavan Yıldız Siyah renge dönüşürken, bu renk aynı zamanda köpekbalığı anten, ayna kapakları, ön tampondaki hava girişleri ve eşik panelinde kullanılabiliyor.

Renault Austral, Techno Esprit Alpine versiyonunda elmas kesimli Daytona Siyahı 20” alaşım jantlar sunulurken, tüm jant modellerinin merkezinde yeni Renault logosu yer alıyor.

İç tasarım

Renault Austral, 564 cm2 OpenR Link bilgi-eğlence sistemiyle dikkat çekiyor. 12,3” dijital gösterge ekranı, geliştirilmiş 3 boyutlu araç grafiklerine ek olarak sürüş destek sistemleri uyarılarını da ekrana yansıtıyor.

Kendi kendini ayarlayan parlaklık ve optimize edilen yansıtma özellikleri sayesinde, OpenR ekranı iç mekâna daha teknolojik, daha şık ve daha çekici bir görünüm kazandırıyor.

Austral şık ve modern yapılı orta konsoluyla sürücü ve ön yolcunun yaşam alanlarını net bir şekilde ayırıyor. Pratik bir depolama alanına sahip ileri geri ayarlanabilir el desteği, 9” OpenR bilgi-eğlence ekranını konforlu bir şekilde kumanda etmenizi sağlarken ayrıca telefonunuzu kablosuz şarj edebileceğiniz bir alan olarak da işlev görüyor.

Modelin iç mekânı, deri, Alcantara, dolgulu kumaşlar ve dokunma hissi uyandıran malzemeler içeriyor. Kabin içini Derin Parlak Siyah ve Saten Krom detaylar tamamlıyor. Kaliteli malzemeler otomobilin iç mekânındaki kalite algısını ve sıcaklığı arttırıyor.

İç ortam aydınlatması, direksiyon üzerindeki düğmeden erişilebilen multi-sense ayarları ile kişiselleştirilebiliyor. Sürücü, 48 farklı renk arasından seçim yapmaya yardımcı olan bir kaydırma çubuğunun bulunduğu OpenR ekranı aracılığıyla aydınlatmanın rengini ve yoğunluğunu ayarlayabiliyor.

Geniş bir alan ve arkada iyi bir diz mesafesi sunan araçta koltuk sırası 16 cm kaydırıldığında, daha geniş bir bagaj alanı elde ediliyor. Koltuklar gerideyken bagaj hacmi 500 dm3 VDA olup, elektrikli bagaj kapağı kullanım kolaylığı sunuyor. Koltuklar 16 cm ileri kaydırıldığında bagaj hacmi 575 dm3 VDA’ya yükseliyor. Arka koltuk sırası katlandığında bagaj hacmi 1.525 dm3 VDA’ya kadar çıkabiliyor.

İç mekânda çok sayıda pratik saklama alanı yer alırken, toplam saklama alanı yaklaşık 35 litreyi buluyor.

Yeni platform

Renault Austral, yeni nesil CMF-CD platformunu kullanan ilk Renault modeli. Yeni Austral’ın sağlamlaştırılan gövdesi ile yana yatma eğilimleri iyileştirilmiş ve şasi, pazarda öne çıkan konfor/verimlilik/tepki oranı için daha hafif ve daha sağlam hale getirilmiş.

Yakıt verimliliği ve emisyon

Austral’da kullanılan 12V mild hybrid teknolojisi, geliştirilmiş bir Stop & Start ve Sailing Stop işleviyle verimliliği destekliyor. Bu, özellikle fren anında enerjinin geri kazanılmasına yardımcı oluyor ve otomatik şanzımanda yavaşlarken motoru durduruyor. Tüm bunlar yakıt tüketimini ve emisyonları azaltırken aynı zamanda günlük kullanım konforunu da destekliyor.

Araçtaki 160 bg 12V mild hybrid motor, 1600 ile 3250 d/d aralığında 270 Nm maksimum tork kullanıma sunuyor ve ortalama 6,3 lt/100 km yakıt tüketirken 142 gr/km’lik CO2 emisyon değerlerine imza atıyor.

Daha fazla konfor ve güvenlik

Multi-sense daha keyifli ve gelişmiş bir sürüş deneyimi için Yeni Austral’ın araç içi deneyimini kişiselleştirmeye yardımcı oluyor.

Multi-Sense teknolojisi; Eco, Comfort ve Sport olmak üzere üç sürüş moduna sahip. Dördüncü mod Perso (Kişisel) ise her ayarın kontrolünü sürücüye bırakıyor. Yeni Austral ayrıca, yakıt tüketimini azaltmaya yardımcı olmak üzere otomatik olarak Eco moduna geçilmesini öneren yeni bir proaktif işleve de sahip.

Gelişmiş pasif güvenlik

Araç, geliştirilmiş pasif güvenlik ekipmanlarıyla sürücü, yolcular ve trafikteki herkes için en iyi koruma seviyesini sunuyor. Tipik güvenlik özellikleri iyileştirilen ve yandan çarpışma durumunda sürücü ile ön yolcu arasına konumlandırılan orta konsol hava yastığı da eklenen Austral, Euro NCAP testlerinde aldığı 5 yıldız ile Türkiye yollarına çıkıyor.

Akıllı ve proaktif sürüş yardımcıları

Yeni Renault Austral’de sunulan 20 adet sürüş destek sistemi, Sürüş, Park Etme ve Güvenlik olmak üzere üç kategoriye ayrılıyor.

Bunlar arasında yer alan yaya ve bisiklet algılama fonksiyonlu Aktif Acil Fren Destek Sistemi, Gelişmiş Şerit Takip Sistemi, Güvenli Mesafe Uyarı Sistemi, Kör Nokta Uyarı Sistemi, Güvenli Çıkış Asistanı, Geri görüş kamerası ve ön, arka, yan park sensörleri, Adaptif LED Pure vision ön farlar gibi işlevler ile sürüş güvenliğini ve konforunu geliştiriyor.

Genel olarak sessiz ve konforlu yolculuklar vaad eden Austral’in elektrikli sürücü koltuğunda ideal pozisyonu ayarlamak son derece kolay. Geniş ön ve yan camlar iyi bir görüş alanı sağlarken, kokpit tasarımı ergonomik ve dokunmatik ekranları kullanmak kolay. Ekranların arayüz ve grafikleri başarılı.

Vites seçici kol Mercedes modellerindeki gibi direksiyonun arkasında sağ üst bölüme yerleştirilmiş ve kullanım kolaylığı sağlıyor. Sarsıntısız vites geçişleri konfora katkı sağlıyor.

Orta bölümde bardak tutucular ve küçük eşyaları koyabilecek bir alan ve daha geride yüksek konumlanan kablosuz şarj alanı yer alıyor. Bu bölüm açıkçası uzun boylu sürücüler için dizlerini kısıtlayan bir tasarıma sahip. Bana göre güncel tasarım öğesi olan havada süzülen bir tasarımla hem kablsozu şarj alanı bu bölümden yer almaz, hem de diz ve bacak alanı kısıtlanmamış olur. Umarım ileride böyle bir güncelleme görebiliriz.

Bu arada yanal destek ve baldır desteği sunan spor koltukların da ergonomik olduğunu belirtmekte yarar var.

Tüm sürüş modlarını denediğim Austral’de konforlu bir yolculuktan sıkıldığınızda Spor modu özellikle virajlı yollarda ideal bir seçenek. Bu modda yola çok daha iyi tutunan Austral bir SUV’dan beklenmeyecek derecede çevik ve sportif karakterli bir otomobile dönüşüyor.

Ve tabi ki her model gibi Austral’de de tedarik sıkıntısı ve bekleme süreleri olduğundan, araca ulaşmak isteyenlerin bayilere sıra yazdırmasını öneririm.

Yazı: Önder Canözer & Fotoğraflar: Renault Türkiye

Mekan: Gökçeada