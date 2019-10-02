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İlk adım geldi: Volkswagen Türkiye’de şirket kurdu

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Volkswagen Group tarafından yeni fabrika yatırımı öncesinde ilk adım geldi ve Volkswagen Turkey resmen kuruldu.

Şirketin yeni fabrika yatırımı konusunda Türkiye ve Bulgaristan arasında vereceği karar için ekim ayı sonunu işaret etmesine rağmen atılan adım yarışı Türkiye’nin kazandığının net bir göstergesi. 

Manisa’da Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. adıyla kurulan şirkete dair bilgiler Ticaret Sicil Gazetesi’nde yer aldı. Bilgilere göre şirketin sermayesi ise 943.5 milyon TL olarak gösterildi.

Şirket kuruluşu için gelen ilk adımdan sonra resmiyet kazanması için evrakların incelenme süresinin bitmesi bekleniyor. Bua dımın ardından şirket resmi olarak kurulmuş olacak. 

Markadan bu konuda henüz bir açıklama gelmezken, sızan bilgilere göre Manisa’da kurulacak fabrikanın 2022 yılında üretime başlaması ve yeni nesil Volkswagen Passat ile Skoda Superb modellerinin üretiminin gerçekleştirilmesi hedefleniyor. 

Şirketin Türkiye tercihinde ise pozitif makro ekonomik koşullara dikat çekilirken, 80 milyonluk nüfus ve iç pazarın avantaj olarak öne çıktığı görülüyor. Bu fabrikada üretilen modeller iç pazarın yanı sıra Doğu Avrupa, Rusya ve Orta Doğu ülkelerine ihracat yapacak.

Fabrikanın kapasitsinin yıllık 300 bin araç üretimi olması hedeflenirken, 4 bin kişiye istihdam sağlanacak. Bu fabrikanın hizmete girmesiyle Passat üretimi Almanya’nın Emden fabrikasında sona erecek ve bu fabrika elektrikli otomobil teknolojilerine ağırlık verecek.

Bu fabrika VW Group’un kürsel alanda 123. fabrikası olacak.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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