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İkinci el BMW 520i için yüzde 0 faiz fırsatı

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Borusan Otomotiv İkinci El, Ekim ayına özel düzenlediği kampanya ile BMW 520i model otomobiller için 150 bin TL’ye 15 ay vade ve yüzde 0 faiz uyguluyor.

Borusan Otomotiv İkinci El ayrıca satın alınan otomobilleri 7 gün/500 km içinde değiştirme hakkı da sunuyor.

Kullanılmış otomobil almak isteyenlerin pek çok farklı marka ve modeldeki araçları oturdukları yerden online olarak inceleyebildiği www.ikinciel.borusanotomotiv.com adresinde bir form aracılığıyla beğenilen otomobiller hakkında daha detaylı bilgi de alınabiliyor. Beğendiği otomobili satın almak isteyenler aracı site üzerinden rezerve edebiliyor. Otomobillerin satış işlemleri ise en yakın Borusan Otomotiv Yetkili Satıcısı’nda gerçekleştirilebiliyor.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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