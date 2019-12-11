Hyundai NEXO dünya rekoru kırdı

CARMEDYA.COM – Bugüne kadar farklı alanlarda kırdığı dünya rekorlarıyla ünlenen Fransız havacı ve Solar Impulse Foundation Başkanı Bertrand Piccard, yeni rekorunu Hyundai NEXO ile kırdı.

Piccard, NEXO ile tek dolumla tam tamına 778 km yol katederek, karada hidrojenle çalışan bir araç ile katedilen en uzun mesafeye ulaşmış oldu.

Dünyada hidrojenli mobiliteye en yüksek önemi veren bölge olan Sarreguemines’deki FaHyence hidrojen istasyonunda 25 Kasım’da dolumu yapan Piccard, bir sonraki gün Le Bourget’deki Havacılık Müzesi’nde yolculuğunu tamamlayarak tek dolumla tam 778 km’lik etabı tamamlamış oldu. Daha önce hiçbir hidrojenle çalışan seri üretim araç bu mesafeyi katedememişti ve bu rekoru ilk kıran otomobil Hyundai NEXO oldu.

Dünyanın etrafını Breitling Orbiter balonuyla dolaşan ve güneş enerjisiyle çalışan Solar Impulse uçakla yine dünyanın etrafını dönerek rekor kıran Piccard’a, Hyundai NEXO ile yaptığı rekor yolculuğunda Lüksemburg Büyük Dükü Henri, Monako II. Prensi Albert, Air Liquide CEO’su Benoit Potier ve Fransız bakanlar çeşitli bölümlerde eşlik etti.

Piccard, kırdığı rekorla ilgili “Bu yolculuk sayesinde, temiz teknolojileri kullanmak için ille de prototiplere ihtiyaç olmadığını kanıtlamış olduk. NEXO gibi hidrojenle çalışıp sıfır emisyonla doğayı hiç kirletmeyen bir seri otomobil ile de bu rekoru kırdık. Çevreyi korumak adına yepyeni bir dönemin başındayız. Artık bunu tüm dünya halkı da yapabilir” derken seyahat boyunca kendisine eşlik eden Hyundai Fransa Genel Müdürü Lionel French-Keogh da şunları söyledi: “Hidrojenin otomobillerdeki geleceği için hala şüphe duyanlar olsa da biz Hyundai olarak bu yolculuğa 1998 yılında çıktık ve dünyanın hidrojenle çalışan ilk seri üretim aracı olan ix35 FCEV’yi 2013 yılında bantlarımızdan indirdik. Bertrand Piccard’ın kırdığı bu rekorla tüm şüpheler yerle bir olmuş oldu. Dünyada iklim değişikliklerine onun kadar dikkat çekmeyi başarmış biri yok. İnsanoğlu olarak yarattığımız tüketimin sürdürülebilir olduğunu onunla beraber ispatlayıp bu işi yapmanın en iyi yolun hidrojenden geçtiğini göstermiş olduk. Çevrenin bizim ilerlememizde bir engel olmadığını, aksine büyümemiz için yol gösteren faktör olduğunu da böylece gözler önüne serdik”.