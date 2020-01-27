Hyundai Motorsport sezona galibiyetle başladı

CARMEDYA.COM – Dünya Ralli Şampiyonası’nın ilk ayağı olan Monte Carlo Rallisi’nde gülen taraf Hyundai Motorsport Takımı oldu.

Geçtiğimiz yıl sezonu 380 puanla şampiyon olarak tamamlayan takım, yeni sezona lider olarak başladı ve gelecek yarışlar için önemli bir motivasyon elde etti.

Yarışın ikinci günü, WRC tarihinin en büyük kazalarından birini yaşayarak herkesi korkutan Ott Tanak ile büyük üzüntü yaşayan takım, Belçikalı Neuville ile zafere ulaştı ve moralleri yükseltmiş oldu.

Hyundai i20 Coupe WRC ile zorlu etaplarda tüm hünerlerini göstererek zafere ulaşmada önemli rol oynayan Thierry Neuville, son etaplardaki inanılmaz çıkışıyla dikkat çekti. Özellikle 14’üncü etapla beraber klasını gösteren Belçikalı, hızını ve temposunu artırarak rakibine 4 saniye fark attı ve yarışın seyrini bir anda değiştirdi. Buz ve karla kaplı son üç etabı da kazanarak altı yıldan bu yana Monte Carlo’da hiç kaybetmeyen Fransız Sebastien Ogier’e toplamda 12.6 saniye fark attı ve podyuma birinci olarak çıktı.

Dünya Ralli Şampiyonası’nın ikinci ayağı ise 13-16 Şubat tarihleri arasında buzla kaplı İsveç Ralisi olacak. Bu zorlu yarışa 35 puanla lider olarak başlayacak olan Hyundai Motorsport takımı, parolasını tekrar liderlik olarak belirleyecek.