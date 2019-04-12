Hyundai Kona’ya dizel otomatik seçeneği

Hyundai, Smartstream 1.6 litrelik dizel motorlu ve 7 ileri DCT şanzımanlı KONA modelini Türkiye’de satışa sunmaya başladı.

Hyundai’nin yeni geliştirilen Smartstream 1.6 litre dizel motoru, sürtünme oranındaki önemli bir düşüş ile oldukça verimli bir turboşarj performansı da sunuyor. Genel olarak, motorun yapısı hafif malzemeler uygulanarak optimize ediliyor. Bu da önemli bir ağırlık azalması ve daha düşük motor gürültüsü anlamına geliyor.

Hyundai, dizel modellerinin haricinde, düşük yakıt tüketimi ile ilgili çalışmalarını da sürüyor. 2022 yılına kadar içten yanmalı motorların termik verimini yüzde 50 seviyesine ulaştırmayı hedefliyor.

Hyundai’nin kendi geliştirdiği 7DCT çift kavramalı şanzımanı, manuel ve otomatik tiplerin tüm avantajlarını tek bir yerde birleştiriyor. Ayrıca, geleneksel 6 vitesli otomatik şanzımanla karşılaştırıldığında yakıt tüketimini ve emisyonları yüzde 20’ye kadar düşürmüş oluyor.

7DCT ile birlikte KONA’da üç farklı sürüş modu sunuluyor. ECO, Normal ve Sport olarak adlandırılan bu modlar, her türlü sürüş keyfine göre uyum sağlayabiliyor. Örneğin; ECO modda gaz tepkileri yavaş ve vites geçiş oranları daha hızlı bir şekilde gerçekleşerek özellikle şehir dışı sürüşlerde maksimum ekonomi elde ediliyor. Normal mod ise günlük kullanımda hem ekonomiye hem de hızlı kullanıma olanak sağlıyor. Spor mod ise tamamen performanslı kullanıma yönelik. Sport’ta diğer modlara göre vitesler daha uzun tutulduğu için farklı bir değiştirme düzeni var. Vitesler daha geç değişirken daha fazla devir çevirmeye de imkan tanınıyor. Ayrıca, gaz pedalının tepkileri de diğer modlara göre daha hassas. Tork eğrisi de bu modda daha düşük devirlerden itibaren hissedilmeye başlıyor ve böylelikle daha performanslı ve daha keyifli bir şürüş keyfi elde ediliyor.

Gelişmiş Motor Tahrikli Hidrolik Direksiyon (MDPS) ise her zamankinden daha iyi tepkilere sahip. Daha hızlı direksiyon hareketlerini mümkün kılan 58 mm / dev’lik bir vites oranı ile birlikte sunuluyor ve özellikle sportif sürüşlerde sürücüsüne daha fazla keyif sağlıyor.



KONA’nın iç tasarımı, gösterge panelinin üzerinde pürüzsüz bir hat ile başlıyor. Kontürlü yüzeylere sahip diğer plastik aksamlar da eğlenceli karakteri temsil eden boyalı parçalarla destekliyor. Renk vurgusu, havalandırma menfezinin çevresinde, vitesi, motor çalıştırma düğmesi halkasını, koltuklardaki dikişleri ve direksiyon simidini çevreliyor.

Üst paketlerde sunulan, Apple CarPlay ve Android Auto’yu destekleyen 8 inç navigasyon dokunmatik ekranının ergonomik konumda olması sürücünün sürüş keyfini de engellemiyor. Kablosuz şarj (Qi), akıllı telefonları şarj ederken aynı zamanda USB bağlantı noktalarına ve AUX jaklarına bağlanarak sınırsız müzik keyfi de elde ediliyor. Üç aşamalı havalandırma ve ısıtma sistemi, vücudu saran rahat koltukları ve fonksiyonel direksiyon simidi, yolculara daha da fazla konfor sunuyor.

KONA, hem yolcular hem de bagajlar için bol miktarda alan sunuyor. Arkadaki yolcular için 1,054 mm baş ve 880 mm diz mesafesi sunarak oldukça rahat bir yolculuk imkanı sunarken rakiplerinin aksine klostrofobik bir yapıda değil. 361 litre bagaj kapasitesine sahip KONA, hafta sonu kaçışları ve daha uzun yolculuklar için de son derece ideal.

Türkiye’de satışına başlanan yeni modelle ilgili olarak görüşlerini dile getiren Hyundai Assan Genel Müdürü Önder Göker, ”Geçtiğimiz yıl Mayıs ayında turbo benzinli motoruyla satışına başladığımız KONA modelimizin bugün de 1.6 litrelik dizel motorlu versiyonunu tüketicilerimizle buluşturmanın sevincini yaşıyoruz. Aynen benzinli versiyon gibi segmentinin en güçlü motoru olan dizel de hem hem performansı hem yakıt ekonomisi hem de Euro 6D normlarını karşılayan düşük emisyon seviyesiyle beklentileri fazlasıyla karşılayacak. Geçtiğimiz yıl sattığımız araçların içerisindeki SUV payımız yüzde 20 seviyesindeydi. Segmentinde liderliğe koşan Tucson’un ardından satışa sunduğumuz KONA dizel sayesinde de SUV pazar payımızı iki katına çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.



KonAtolia Türkiye Turu da Başlıyor.



Merakla beklenen otomobili bir road show projesiyle tanıtmak isteyen Hyundai Assan, 40 gün boyunca 40 şehir gezerek toplamda 7.000 kilometre yol katedecek.

12 Nisan’da İstanbul’dan start alan projede KONA 1.6 dizel, Türkiye’nin en kalabalık şehirlerini ziyaret ederek otomobil meraklılarıyla bir araya gelecek ve yüzlerce test sürüşü gerçekleştirecek. Hyundai Yetkili Satıcılarında gerçekleştirilecek test sürüş günlerinde ayrıca, özel aktiviteler, Sanal Gerçeklik (VR) yarışmaları ve uzman sunumları da gerçekleştirilecek.

Ayrıca, KonAtolia Türkiye Turu’nda 40’tan fazla otomotiv gazetecisi KONA’nın direksiyonunda olacak. Yüzlerce kilometrelik test sürüşlerinin ardından tura katılan uzman gazeteciler, izlenimlerini ve model hakkındaki detaylı görüşlerini otomobil severlerle doğrudan paylaşma imkanı bulacak.