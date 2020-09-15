Hyundai i20 WRC Türkiye Rallisi için gün sayıyor

CARMEDYA.COM – Koronavirüs salgını sebebiyle, zorunlu olarak ara verilen Dünya Ralli Şampiyonası sezonuna özel önlemler ve sosyal mesafe kuralına uygun olarak 4 Eylül’de tekrar başlanmış ve heyecan kaldığı yerden devam etmişti.

Hyundai takımının Estonyalı pilotu Ott Tanak, geçtiğimiz Pazar günü Estonya Ralisi’ni kendi evinde kazanarak aynı zamanda Hyundai markası altındaki ilk birinciliğini kazanmıştı. Hyundai Motorsport, şimdi de sezonun beşinci yarışı olan Türkiye Rallisi’ni kazanma hedefiyle Marmaris’e geliyor.

Ülkemizin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Marmaris’te 18-20 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan Türkiye Rallisi, eşsiz ormanları ve masmavi deniziyle dünyaca ünlü pilotları misafir edecek. Kariyeri boyunca dokuz kez dünya ralli şampiyonu olan efsanevi Fransız pilot Sebastien Loeb, Hyundai i20 Coupe WRC’nin direksiyonunda olacak. Takımın en önemli kozlarından biri olan Belçikalı Thierry Neuville ve Estonyalı Ott Tanak da Marmaris’te podyum için kıyasıya rekabet edecek. Son birinciliğiyle beraber pilotlar sıralamasında üçüncü sıraya yerleşerek puanını 66’ya çıkaran Ott Tanak, Hyundai’nin en büyük kozu olacak.

Marmaris, Ula ve Datça’daki etaplarda gerçekleştirilecek olan yarış, zorlu zemini ve engebeli çam ormanlarıyla oldukça ilgi topluyor. Organizasyon kapsamında güvenli bir ortam oluşturmak için FIA ve T.C. Sağlık Bakanlığı Covid-19 protokolleri uygulanacak.