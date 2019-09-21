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Hyundai geleceği yorumladı: 45 EV

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Hyundai, elektrikli araçlarla ilgili vizyonunu simgeleyen EV 45 konseptini Frankfurt Otomobil Fuarı’nda tanıttı.

Güney Koreli otomobil üreticisinin otonom teknolojileri ve elektrikli araçlarla ilgili çalışmalarında yen bir döneme işaret eden konsepte, 45 yıl önce tanıtılan Pony Coupe konseptinin anısına 45 EV adı verildi.

Konsept otomobil, 1920 yıllarının uçaklarından ilham alan tasarım diline, iyi bir aerodinamiye ve hafif malzemelerden oluşan gövdeye sahip. Köklerini markanın geçmişinden alan, sade ve minimal çizgilere sahip araç, Hyundai’nin duygulara hitap eden ve yaratıcı mobilite çözümlerini içinde barındıran “Sensous Sportiness” olarak tanımladığı tasarım diliyle geliştirilmiş.

Köşeli hatlar ve keskin çizgiler retro spor araçlara gönderme yaparken, aracın sade tasarlanan kokpiti de 45 EV’i farklı kılıyor. Dışarıdaki minmalist etkiler iç mekan tasarımında da görülüyor.

Ön panelin büyük bölümü neredeyse tamamen dijital ve dokunmatik bir ekranla kaplı. Lounge tarzı ön ve arka koltuklar dönerek, araç içerisinde ön ve arkada oturan yolcuların karşılıklı sohbet edebilmesine imkan tanıyor.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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