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Hyundai Elantra IIHS testinde yüksek skora ulaştı

Yazan Kübra Yeşilkaya -
Hyundai Elantra

WWW.CARMEDYA.COMHyundai Elantra, bağımsız Uluslararası Otoyol Güvenliği Enstitüsü’nün yapmış olduğu çarpışma testlerinde en yüksek derece olan Top Safety Pick Plus’ı elde etti.

Hyundai Elantra IIHS testinde yüksek skora ulaştı

Hyundai, yedi farklı modeliyle 2018 Top Safety Pick ve Top Safety Pick Plus seviyesine ulaştı. Elantra ile en üst seviye olan Top Safety Pick Plus’ı bir kez daha kazanmış oldu. 2018 yılı başında yapılan testlerde Top Safety Pick ödülünü kazanan Elantra, şimdi de opsiyonel ön çarpışma önleme sistemi ve geliştirilmiş farlarıyla beraber bir üst seviyeye de ulaşmış oldu.

2018 Top Safety Pick Plus ödülüne hak kazanmak için araçlar, yapılan testlerde sürücü tarafındaki ön, ön çapraz, yan, tavan dayanıklılığı ve baş koruma testlerinde yüksek skorlar elde etmek zorunda. Ayrıca araçların yolcu tarafı ön çapraz çarpışma testlerinde en yüksek korumayı sağlaması gerekiyor. Hyundai Elantra sunmuş olduğu opsiyonel çarpışma önleyici sistem ve farlar sayesinde de bu iddiasını iki katına çıkarmış oldu.

Kübra Yeşilkaya
2014 yılında lisede, Grafik Tasarım ve Fotoğrafçılık bölümünü bitirmişdir. 2016 yılında SAÜ MYO Üniversitesinden, Habercilik ve Gazetecilik den mezun olmuştur. Ayrıca AÖF – Medya ve İletişim bölümünde eğitimine devam etmektedir. 2014 den 2016 yılları sonuna kadar Kampüshaber gazetesinde Grafikerlik ve muhabirlik, aynı zamanda Hürriyet aile sitesinde editör yardımcılığı yapmıştır. Kısa bir süre M&T Reklam şirketinde grafik tasarımcı olarak yer almıştır. 2017 yılında Anadolu Yaşam Sağlık Tesislerinde Sosyal Medya Uzman yardımcılığı ve grafikerlik yapan Kübra Yeşilkaya, 2017 yılı sonunda bugün Medicon Grup da yeni görevine devam etmektedir.

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