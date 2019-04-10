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Hyundai dijital anahtara geçiyor

Yazan Alper Güler -

CARMEDYA – Hyundai, yeni Sonata modelini piyasaya sürmeden önce dijital anahtar teknolojisine geçeceğini duyurdu.

NFC teknolojisi kullanılacak

Dijital anahtarın temelinde NFC teknolojisi yer alıyor. Bir çok akıllı telefonda olan bu özellik, bu sistemin yayılmasına yardımcı olacak. Sürücü kapı kolundaki bir NFC anteni sayesinde sistem sorunsuz bir şekilde çalışacak. Arabayı çalıştırmak için ise orta konsolda bir NFC antenine daha yer verilecek.

Başka özelliklerde kontrol edilecek

Aracınızın birkaç özelliği daha uzaktan kontrol edilebilecek. Bunların arasında otomobilin kitlenip açılabilmesi, panik uyarısını aktif edebilme ve otomobilinizin motorunu 30 metre uzaktan çalıştırabilme gibi özellikler yer alıyor. Güvenlik konusu büyük önem arz ediyor. Gerçek kullanıcıların tespiti konusunda sistemin şu an için sorunsuz olduğu biliniyor.

Alper Güler
2008 yılından bu yana otomobil yayıncılığı sektörünün her alanında görevlerde bulunan Alper Güler, Türkiye’de dijital otomobil yayıncılığına Otomobil Dünyam çatısı altında başlatmıştır. 2014 yılında Doğan Yayın Holding bünyesinde çalışan Alper Güler, 2017 yılı sonunda bugün Medicon Grup adını alan Carmedya’da görevine devam etmektedir. Bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.
https://www.carmedya.com

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