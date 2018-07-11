Hyundai, büyük bir satın alma yapmayacak

CARMEDYA.COM – Hyundai, yönetim kurulu başkanı Sergio Marchionne’nin görevden ayrılmasıyla söylentiler yayılmaya başladı. Marchionne’nin açıklamasına göre FCA’nın büyük bir satın alım yapacağı söylentilerini yalanladı.

Raporlar asılsız

Hyundai Kurumsal ve Pazarlama Halkla İlişkiler Müdürü Michael Stewart, haberin doğru olmadığını söyledi. FCA bu konuda yorum yapmayı kabul etmedi. Ancak mantıklı bir anlaşma ile bu durumun olmayacak bir durum değil. Bunun için çalışmalar devam ediyor. Fakat gidişata göre böyle bir anlaşmanın imkansız olduğu görünüyor.