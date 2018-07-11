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Hyundai, büyük bir satın alma yapmayacak

Yazan Kübra Yeşilkaya -
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CARMEDYA.COM – Hyundai, yönetim kurulu başkanı Sergio Marchionne’nin görevden ayrılmasıyla söylentiler yayılmaya başladı. Marchionne’nin açıklamasına göre FCA’nın büyük bir satın alım yapacağı söylentilerini yalanladı.

Raporlar asılsız

Hyundai Kurumsal ve Pazarlama Halkla İlişkiler Müdürü Michael Stewart, haberin doğru olmadığını söyledi.  FCA bu konuda yorum yapmayı kabul etmedi.  Ancak mantıklı bir anlaşma ile bu durumun olmayacak bir durum değil. Bunun için çalışmalar devam ediyor. Fakat gidişata göre böyle bir anlaşmanın imkansız olduğu görünüyor.

Kübra Yeşilkaya
2014 yılında lisede, Grafik Tasarım ve Fotoğrafçılık bölümünü bitirmişdir. 2016 yılında SAÜ MYO Üniversitesinden, Habercilik ve Gazetecilik den mezun olmuştur. Ayrıca AÖF – Medya ve İletişim bölümünde eğitimine devam etmektedir. 2014 den 2016 yılları sonuna kadar Kampüshaber gazetesinde Grafikerlik ve muhabirlik, aynı zamanda Hürriyet aile sitesinde editör yardımcılığı yapmıştır. Kısa bir süre M&T Reklam şirketinde grafik tasarımcı olarak yer almıştır. 2017 yılında Anadolu Yaşam Sağlık Tesislerinde Sosyal Medya Uzman yardımcılığı ve grafikerlik yapan Kübra Yeşilkaya, 2017 yılı sonunda bugün Medicon Grup da yeni görevine devam etmektedir.

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