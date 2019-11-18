Honda’nın yenileri EICMA’da sahne aldı

CARMEDYA.COM – Honda, dünyanın en büyük motosiklet fuarı EICMA’da yeni modellerini sergiledi.

Markanın Fireblade ve ilk kez Avrupa’da bir fuarda sergilenen Africa Twin modelleri de dahil olmak üzere tüm 2020 yenilikleri fuar ziyaretçilerinin beğenisine sunuldu.

2020 yılına yönelik tüm yeniliklerini EICMA ziyaretçilerinin beğenisine sunan Honda’nın yeni CBR1000RR-R Fireblade ve Fireblade SP modelleri pist performansı ile dikkat çekiyor. Yeni CRF1100L Africa Twin ve CRF1100L Africa Twin Adventure Sports modelleri ilk kez Avrupa fuar gösterimi için sahneye çıkarken Honda’nın naked sınıfındaki amiral gemisi olan CB1000R Neo Sports Café modeli de yeni renk uygulamaları ve kozmetik güncellemeleri ile fuarda sergileniyor.

2020 HONDA CBR1000RR-R SP

CBR1000RR-R Fireblade ve CBR1000RR-R Fireblade SP

Köklü bir geçmişe dayanan “Honda Fireblade” kelimeleri, 28 yıldır mükemmel yol tutuşu, denge ve safkan sürüş keyfi kavramlarını temsil ediyor. Honda, 2020 yılı için ‘Born to Race’ olarak tanımlanan Fireblade tarihinde tamamen yeni bir sayfa açıyor.

RC213V MotoGP makinesinden ve cadde kullanımına uygun RC213V-S türevinden esinlenen 2020 CBR1000RR-R Fireblade, Honda’nın bugüne kadar ürettiği en güçlü dört silindirli motor tarafından harekete geçiriliyor. RC213V-S ile aynı çap ve strok değerini paylaşan motor 14.500 d/d’da maksimum 160 kW güç ve 12.500 d/d’da 113Nm maksimum tork üretirken 2020 CBR1000RR-R Fireblade sadece 201 kg ağırlığı ile son derece iddialı bir güç-ağırlık dengesi ortaya koyuyor.

CBR1000RR-R ayrıca bir de SP versiyonu ile sunulacak. Bu versiyon 43 mm NPX çatal ve Öhlins TTX36 Smart-EC arka amortisörler, yeni Brembo Stylema dört pistonlu radyal monte ön kaliperler ve RC213V-S’de kullanılan Brembo kaliperi de içeren ikinci nesil yarı aktif Öhlins Elektronik Kumanda ile destekleniyor.

Her iki modelde de, HRC’nin birçok şampiyonluk kazanan RC213V modelinden aktarılan en güncel aerodinamik paket, yeni altı eksenli Bosch IMU ile uyum içinde çalışıyor. Yeni IMU, önceki modelde kullanılan beş eksenli ünitesinin yerini alıyor.

Hem CRB1000RR-R Fireblade hem de CBR1000RR-R Fireblade SP versiyonlarında son derece hafif bir titanyum Akrapovic egzoz kullanıma sunuluyor. Her iki model de HRC’den ilham alınan Grand Prix Kırmızısı ve Mat İnci Siyahı olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle sunuluyor.

CRF1100L Africa Twin Adventure Sports

CRF1100L Africa Twin ve CRF1100L Africa Twin Adventure Sports

Honda kısa bir süre önce tanıtımını yaptığı CRF1100L Africa Twin ve CRF1100L Africa Twin Adventure Sports modellerinin Avrupa fuar tanıtımını da 2020 EICMA’da gerçekleştirdi.

Daha hafif, daha güçlü ve Euro5 normuna uyumlu bir 1100 cc paralel twin motor daha fazla güç ve tork üretimi sunarken, Africa Twin’in her iki versiyonunda da devreye alınan daha hafif ve dar iskelet hem sürüş kıvraklığını hem de konforu artırıyor. Honda bir ilk gerçekleştirerek Africa Twin’de yeni bir 6,5 inç’lik TFT renkli dokunmatik ekran kullanıma sunuyor.

Kullanılan üstün teknoloji ve elektronik sistemleri; yeni altı eksenli IMU, Honda Seçilebilir Tork Kontrolü, Wheelie, Arka kısım havalanma kontrolü ve Viraj ABS’si gibi sistemler desteklerken, DCT (Çift kavramalı şanzıman) daha sezgisel vites geçişlerini beraberinde getiriyor.

Grand Prix Kırmızısı ve Mat Balistik Siyah renkleriyle sunulan CRF1100L Africa Twin, ralli tarzında gövde tasarımı, 18,8 litrelik zarif bir yakıt deposu, alçak konumlandırılan ekran ve standart olarak sunulan iç lastikli tekerlekleriyle off-road macera için uygun bir yapı sergiliyor.

CRF1100L Africa Twin Adventure Sports; beş kademeli ayarlanabilir ekran, üç kademeli viraj aydınlatması, tubeless lastik ve 24,8 litrelik yakıt deposu ile uzun yolculuklar için uygun donanımlarıyla görsel olarak Afrika Twin ile ayrışıyor. Adventure Sports 2020 model yılında; her türlü yol koşulunda üstün sürüş özellikleri sunan ve isteğe bağlı olarak sunulan Showa Electronic Equipped Rider Adjustment süspansiyonla donatılıyor ve üç renkli Parlak İnci Beyazı ve Karanlık Metalik Siyah gövde renkleriyle sunuluyor.

2020 HONDA CB1000R

CB1000R

Honda’nın Neo Sports Café sınıfındaki temsilcisi CB1000R, klasik çizgileri modern bir his ve heyecan verici performansla aynı potada eritiyor. Lanse edildiği 2018 yılından bu yana birçok güncelleme ile gelişimi devam eden CB1000R, 2020 yılı için ise bazı kozmetik iyileştirmelerle görünüm olarak daha premium bir hava ve yolda daha dikkat çekici bir görünüm kazandı.

Gümüş aksamların yerini tamamen siyah uygulamalar alırken görünüm yeni bir Metalik Mat Balistik Siyah far çevresi ile destekleniyor. Arka yay ve ön fren disklerindeki renk değişimleri yakıt deposunun üzerinden geçen gümüş renkli yarış şeridi ile destekleniyor.