Honda’dan Cenevre’de elektrikli otomobil şovu

CARMEDYA.COM – Honda, 2019 Cenevre Otomobil Fuar’ında elektrikli otomobile geçiş sürecini hızlandırdığını açıkladı.

2019 Cenevre Uluslararası Otomobil Fuarı’nda ‘Honda e Prototype’ın dünya tanıtımını gerçekleştiren Honda, araçların elektrikle geleceğe hazırlanması konusunda hedeflerini hızlandırdığını da duyurdu. Şirket, 2025 yılına kadar Avrupa satışlarının tamamında elektrikli güç ve aktarma organlarına geçmeyi hedefliyor. Honda ayrıca Avrupa’daki elektrikli araç kullanıcıları ve servisleri için kapsamlı bir çözüm sunan enerji yönetimi ürünleri ve hizmetleri geliştirmeyi de hedefliyor.

Yeni ‘Honda e Prototype’ dünya tanıtımı

Honda’nın Cenevre Uluslararası Otomobil Fuarı’nda sergilediği yeni şehir içi elektrikli aracı ‘Honda e Prototype’, markanın yüksek beğeni toplayan 2017 Urban EV Concept çalışmasından geliştirildi. Bu yeni model Honda’nın Avrupa bölgesi “Electric Vision” stratejisinin önemli bir parçasını oluşturuyor. Modern yaşam tarzının gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlanan ‘Honda e Prototype’, özgün ve benzersiz tasarım ile birlikte gelişmiş işlevsellik ve üstün sürüş dinamiklerini harmanlıyor.

Honda e Prototype at Geneva International Motorshow

Tasarım dikkat çekici

Düzgün ve pürüzsüz yüzeylerin dikkat çektiği tasarımda ön kaputtan yükselen ve ön yolcuların üstüne kadar uzanan geniş panoramik bir ön cama yer veriliyor. Aerodinamik performansı daha da artıracak şekilde konumlandırılan A sütunları, sessiz ve dingin bir sürüş sağlamak için camla aynı geometriye sahip. Geometrik şekillerden arındırılmış profili gömme kapı kolları ve geleneksel yan dikiz aynalarının yerini alan kompakt kameralar tamamlayarak aracın aerodinamik verimliliğine katkı sağlıyor.

Elektrik platformlu ilk kompakt otomobil

Honda’nın özel bir elektrikli araç platformu kullanarak ürettiği ilk kompakt otomobil, şehir içi sürüşlerinde mükemmel bir verimlilik, performans ve kullanım kolalığı dengesi sunuyor. Tam şarj ile 200 km’ye kadar elektrikli menzil sunan ‘Honda e Prototype’, ‘hızlı şarj’ fonksiyonu sayesinde sadece 30 dakikada bataryayı yüzde 80 şarj edebiliyor. Arka aksta konumlandırılan motoruyla kompakt boyutlu elektrikli otomobil, üstün sürüş dinamikleri ve eğlenceli bir sürüş sunuyor. 2019 yılı yaz başlarında resmi ön sipariş süreci başlayacak olan ‘Honda e Prototype’ için şimdiden 15 bin adet ön talep alındı.

Honda e Prototype at Geneva International Motorshow

Honda Avrupa, enerji yönetimini geliştiriyor

Honda, Cenevre Otomobil Fuarı’nda Avrupa’ya yönelik enerji yönetimi çözümleriyle ilgili planlarının ilk ayrıntılarını da paylaştı. Honda, Avrupa’daki elektrikli araç müşterilerine ve servislerine yönelik kapsamlı bir çözüm sunan enerji yönetimi ürünleri ve hizmetleri geliştirmeyi hedefliyor. Honda, ‘Honda e Prototype’ gibi bataryalı elektrikli araçlarla uyumlu çok yönlü Honda Power Manager teknolojisini daha da geliştirmek için EVTEC ile birlikte çalıştığını ve gelecek yıllarda ticarileştirmeyi planladığını açıkladı.

Honda ayrıca iki ortakla bir anlaşma yaptığını da açıkladı. Bunlardan biri, müşterilerin elektrikli araç bataryalarının kontrol ve kapasitelerini paylaşma olanağı sağlayan, kaynak birleştirici teknolojisinde uzmanlaşmış bir şirket olan Moixa. Diğeri ise kentsel alanlarda sokak içi şarj gibi yenilikçi çözümler de dahil olmak üzere önde gelen şarj çözümleri tedarikçisi Ubitricity. Şirket bir sonraki adım olarak Londra, İngiltere ve Offenbach, Almanya teknolojileri için fizibilite çalışmaları yapacak. Gelişmelerin bu yılın sonunda duyurulması bekleniyor.

Honda further enhances capabilities of its ground-breaking NSX hybrid supercar

Popüler seri üretim araçlarının yeni versiyonları

Cenevre’de sergilenen gelişmiş hibrit güç ve aktarma teknolojisine sahip yeni CR-V Hybrid, Avrupa’da hibrit olarak sunulan ilk Honda SUV olmasıyla dikkat çekiyor. Yeni CR-V Hybrid geniş yaşam alanı ve çok yönlü kullanım özelliklerinin yanı sıra gelişmiş konfor, rahatlık ve bağlanabilirlik özellikleri sunuyor. Honda Hybrid Performance sistemi, iki elektrikli motor, bir Atkinson çevrimine sahip benzinli motor ve yenilikçi bir sabit vitesli şanzımandan oluşan Akıllı Çok Modlu Sürüş teknolojisine (i-MMD) sahip. Honda ayrıca Cenevre Otomobil Fuarı’nda ilk kez yeni HR-V Sport versiyonunu da sergiledi. Yeni HR-V Sport ile birlikte 1.5-litre VTEC TURBO benzinli motor dışında yeni gelişmiş ‘Performance Damper’ teknolojisi, dış ve iç tasarım güncellemeleri devreye giriyor. Honda bunun dışında yeni yedi koltuklu CR-V, Honda Civic 1.0T Sportline ve Honda Jazz olmak üzere diğer modellerini de fuar ziyaretçilerinin beğenisine sundu.

Modern motor sporlarının zirvesinde

Honda hibrit güç döneminde ilk kez 2019 FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda iki takımla birden işbirliği yapıyor. Marka, Cenevre’deki standında 17 Mart’ta Melbourne’de start alacak Formula 1 sezonu öncesinde Aston Martin Red Bull Racing ve Scuderia Toro Rosso takımlarının Honda destekli yarış otomobillerini sergiliyor. Yedi önemli unvan alan ve geçen yılki ilk yarıştan bu yana dünya çapında 41 yarış kazanan Civic Type R TCR ile seri üretim Civic Type R hazırlanan özel bölümde birlikte sergileniyor. Bunun dışında markanın yeni süper spor modeli Honda NSX de fuarda yer alıyor.

2018 Monkey

İki teker dünyası

Repsol Honda Team’den Marc Marquez pilotajında 2018 yılında şampiyon olan Honda RC213V, Honda’nın Cenevre’deki standında hayranlarıyla buluşuyor. Yarış motosikletinin yanında ‘Neo Sports Café’ tarzıyla CB1000R, efsanevi 1800 cc Goldwing Luxury Tourer ve klasik mini motosikletlerin modern yorumu olan Honda Monkey gibi ikonik seri üretim motosikletler de fuarda sergileniyor.