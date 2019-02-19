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Honda Türkiye’den beklenen açıklama geldi

Yazan Alper Güler -
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CARMEDYA.COM – Honda, üretim konusunda önemli bir değişime gitti. Marka bu kapsamda Türkiye’deki operasyonunu 2021’de durduracak.

Sabah saatlerinde yapılan bir açıklama ile Honda üretimde büyük bir değişime gitti. Marka ilk olarak İngiltere’de ki fabrikasını kapatma kararı aldı. North Swindon’ın milletvekili Justin Tomlinson’un yaptığı açıklamada sadece İngiltere’de ki fabrika değil Türkiye’deki Honda fabrikası da kapanıyor. İngilterede 3500 çalışanın işsiz kalması gündemde.

Honda fabrikasının kapanma sebebi ne?

Dünyadaki ekonomik dengenin değişmesi ve markanın elektrikli otomobil stratejisi geliştirme planı bu kararların alınmasının en büyük sebebi olarak görülüyor.

Yerli Honda Civic üretimi bitiyor

1997 yılında üretime başlayan Honda Türkiye Fabrikası’nda bin adedin üstünde çalışan yer alıyor. Fabrika sadece üretim hattını 2021 yılında duruduroyr. Böylelikle Civic üretimide 2021 yılında bitecek. Fabrika kapanmayacak ve Honda Türkiye ile iletişim Japonya tarafından devam ettirilecek

Alper Güler
2008 yılından bu yana otomobil yayıncılığı sektörünün her alanında görevlerde bulunan Alper Güler, Türkiye’de dijital otomobil yayıncılığına Otomobil Dünyam çatısı altında başlatmıştır. 2014 yılında Doğan Yayın Holding bünyesinde çalışan Alper Güler, 2017 yılı sonunda bugün Medicon Grup adını alan Carmedya’da görevine devam etmektedir. Bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.
https://www.carmedya.com

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