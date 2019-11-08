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Honda motosikletlerde kredi kampanyası

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Honda’nın Scooter, Naked ve Adventure segmentinde yer alan motosiklet modellerinde Kasım ayına özel kredi kampanyası başladı.

Markanın Scooter segmentinde yer alan PCX125 modeli için Kasım ayı boyunca yüzde 0,59 faiz oranı ile 24 ay vadeli 11 bin TL kredi kullanım imkânı ve aylık 499 TL’den başlayan taksit avantajı sağlanıyor.

Kasım ayında Honda’nın maksi Scooter segmentindeki temsilcisi Forza250 modeline, Naked segmentinin teknolojik özellikleri ile dikkat çeken CB250R modeline ve Adventure segmentinde büyük yakıt deposu geniş bir menzil sağlayan CRF250 Rally modeline sahip olmak isteyenlere ise yüzde 0,50 faiz oranı ile 18 ay vadeli 17 bin TL kredi kullanım imkanı sunuluyor. Aylık taksit ödemeleri ise 999 TL’den başlıyor.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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