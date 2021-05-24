Honda Jazz e:HEV ailesi Haziran’da Türkiye’de!

CARMEDYA.COM – Honda Türkiye, 5 Haziran’da satışa sunulacak hibrit teknolojisine sahip Jazz e:HEV ve Jazz Crosstar e:HEV modellerini dijital lansman etkinliğiyle tanıttı.

Honda’nın e:Technology markası altında sunmaya başladığı hibrit ürün gamına eklenen Jazz Executive 310 bin TL, Jazz Crosstar Executive ise 320 bin TL fiyat etitiyle sunuluyor olacak.

Yeni Honda Jazz’ın tanıtım toplantısında konuşma yapan Honda Türkiye Başkanı Takuya Tsumura, Honda’nın ‘Elektrikli Vizyon Stratejisi’ kapsamında oluşturulan e:TECHNOLOGY markası altında e:HEV logosunu taşıyan ilk modelin Jazz olduğunu belirtti.

Bir otomobil üreticisinin sorumluluğu olarak karbonsuz hedefine ulaşmak için Honda’nın elektrikli ve yakıt hücreli elektrikli araç çeşitliliğini artıracağını belirten Başkan Tsumura gelişmeleri şöyle değerlendirdi; “Son dönemde yaşanan tüm zorluklara rağmen 2020 yılında bayilerimizin doğru strateji ve iş birlikleri sonucunda tüm operasyonlarımızda büyüdüğümüzü ve pek çok gelişme kaydettiğimizi belirtmekten büyük mutluluk duyuyorum. 2021 yılı, Honda’nın ‘Honda’yla Gelecek’ konsepti altında yeniliklere imza atacağı ve pazardaki konumunu daha da güçlendireceği bir yıl olacak diyebilirim. Bu kapsamda dijitalleşme çalışmalarını hızlandıracak, müşterilerimize kadar ulaşan tüm operasyonlarımızda yazılım ve donanımları revize edeceğiz. Bugün burada odak noktamız yeni Jazz olsa da, bu model Honda için daha vizyoner bir geçiş sürecinin parçası. Bu geçişi destekleyen her yeni nesil elektrikli ürün, Honda e:TECHNOLOGY markası altında yer alacak. Jazz gibi hibrit ürünler, ‘hibrit elektrikli’ araçları ifade eden e:HEV ile adlandırılacak. Honda olarak hedefimiz 2040 yılına kadar tüm araçlarımızın elektrikli ve türevi araçlardan oluşması”.

Honda Türkiye Başkanı Takuya Tsumura & Honda Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer

Yeni Jazz, Honda’nın hibrit hedeflerindeki ilk adımı

Honda’nın mobilite, robotik ve enerji çözümlerini odak noktasına aldığının ve bu doğrultuda tüketiciler için katma değeri yüksek ürünler ürettiğinin altını çizen Honda Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer, yeni Honda Jazz’ın bu yolda önemli bir adım olduğunu belirtti. Türkiye’de ilk hibrit otomobili 2007 yılında Civic Hybrid modeli ile sunduklarını hatırlatan Kılıçer, 2011 yılında da 2’inci hibrit modelleri Sport Hybrid CR-Z’yi müşterilerle tanıştırdıklarını belirtti. Son olarak da 2019 yılında CR-V Hybrid’i ürün gamına eklediklerini söyleyen Bülent Kılıçer, “Hibrit teknolojisinde de sektöre öncü olan Honda, Jazz ile yeniden hedef yükselttiği pazara 2021 yılında da HR-V’nin hibrit modelini sunacak. 2021 yılında pazara sunacağımız Jazz ve HR-V hibrit modellerimiz ile 2022 yılında toplam hibrit otomobil satışımızı tüm satışlarımız içerisinde yüzde 15 ‘e çıkartacağız” dedi.

Dijitalleşme ile beraber Honda’da online satış başlıyor

2021 yılında ‘Honda’yla Gelecek’ konsepti kapsamında dijitalleşme alanında da önemli adımlar atacaklarını belirten Honda Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer, “Günlük hayatın bir parçası haline gelen dijital dönüşüm tüm sektörleri etkiliyor. Güncel verilere göre 2021 yılının Nisan ayı itibariyle dünya genelinde 4.72 milyar internet kullanıcı bulunuyor. 5G, bulut teknolojileri, yapay zeka gibi alanlarda yaşanan gelişmelere yönelik olarak büyük bir değişimin alt dalları olarak görülüyor. Otomotiv sektörü açısından bakılacak olursa özellikle son 1 yıl içerisinde uzaktan erişimin zorunlu hale gelmesiyle birçok marka dijital dönüşüm konusunda çalışmalarını hızlandırdı. İçinde bulunulan dönemin gerektirdiği ve müşterilerin ihtiyaçlarına uygun olacak tüm çözümleri hayata geçirmek için projelerimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Yeni Jazz ve Jazz Crosstar modellerimiz için de bayilerimizde AR teknolojisini kullanarak akıllı telefonların kameraları aracılığıyla otomobillerin dışarıdan görünmeyen teknolojilerini üç boyutlu şekilde görme imkanı sunacağız. Buna ek olarak bir de müşterilerimizin evlerinden çıkmadan yeni Jazz modelini satın alabilmeleri için online satış projemizi hayata geçiriyoruz. Tüm bu satış süreçleri için özel olarak geliştirilen görüntülü görüşme sistemi, Whatsapp veya Facetime gibi farklı bir uygulama kullanmadan, tamamen bilgi güvenliği içerisinde müşterilerimize uzaktan tanıtım fırsatı sunuyor” açıklamasını yaptı.

Honda Jazz yeniliklerle geliyor

Faydanın estetiği anlamına gelen ‘Yoo no bi’ felsefesi ile tasarlanan 4’üncü nesil Jazz, temel olarak günlük kullanıma uygun aynı zamanda da rahatlık ve estetik sunan bir model olarak dikkat çekiyor. Bu tasarım anlayışı ile konfor ve kullanışlılığı bir arada sunan, işlevsel ve sade bir tasarımla donatılarak gündelik hayatı kolaylaştıran Yeni Honda Jazz’da modelin bilinen ana hatları korunurken modern çizgiler de aracı yeni görünümüne kavuşturuyor. Honda Jazz; üç farklı sürüş modu arasında yer alan EV sürüş modunda iken şehir içi yolculuklarda olağanüstü bir performans ve elektrikli sürüşe en yakın deneyimi sunuyor.

Honda’nın imzası haline gelen ‘sihirli koltuklar’ ile sınıfında benzersiz bir bagaj hacmi sunan yeni Honda Jazz Hybrid, Avrupa’da standart olarak ön orta hava yastığı ile donatılan ilk Honda modeli olarak da öne çıkıyor.

Ön orta hava yastığı ön yolcuların bir kaza sırasında birbirlerine çarpmalarını engelliyor. Yeni Honda Jazz’da standart olarak sunulan 10 adet hava yastığı da Euro NCAP çarpışma testinden 5 yıldız alan modelin güvenirliliğini daha da artıyor. Isıtmalı direksiyon, ısıtmalı ön koltuklar, wireless Apple CarPlay gibi özellikleri sınıfında standart olarak sunan tek model olan Yeni Jazz, çevre dostu emisyon değerleri ve yakıt ekonomisiyle de öne çıkıyor.

Detaylarda gizlenen tasarım farkı

Honda mühendisliği ve tasarım felsefesinin en başarılı örneklerinden biri olarak hibrit güç-aktarma sistemine ait bileşenler, şasi ve motor bölmesine zekice entegre ediliyor. Bu sayede Jazz’a özgü iç mekan genişliği ve pratikliği korunurken; yeni ve modern bir güç-aktarım sistemi kullanıma sunuluyor. Jazz için geliştirilen e:HEV teknolojisi, yüksek yakıt verimliliğini, üstün sürüş özelliklerini ve elektrikli sürüşe en yakın deneyimi bir araya getiriyor. Sistem bir adet elektrik motoru, bir adet jeneratör, bir adet 1,5 i-VTEC benzinli motor, lityum iyon batarya ve yenilikçi bir şanzımandan oluşuyor. Yeni Honda Jazz’ın gelişmiş aktif ve pasif güvenlik özellikleri ile sürüş destek sistemleri hem hayatı kolaylaştırıyor hem de üstün bir sürüş güvenliği sağlıyor.

Yeni nesil Jazz ile birlikte aileye katılan Jazz Crosstar versiyonu ise tasarım detaylarıyla SUV benzeri görünümü ile fark yaratıyor. Yerden yüksek yapısı, suya dayanıklı döşemeleri ve entegre tavan rayları ile standart versiyondan ayrışan Jazz Crosstar; iddialı ön ızgara tasarımı, çamurluk kemerindeki siyah kaplamalar ve şık yan eşikler dışında versiyona özgü 16 inçlik gümüş ve siyah alaşımlı jantlarla da SUV esintili görünümüyle dikkat çekiyor. Jazz ailesinin yeni üyesi Crosstar versiyonu, SUV esintilerine sahip tasarım detaylarıyla hareketli yaşam tarzını tercih eden kullanıcılara hitap ediyor. Yeni Jazz Crosstar versiyonu, özel Okyanus Mavisi rengi ile satışa sunuluyor.

e:HEV

Türkiye’de yalnızca gelişmiş hibrit güç-aktarım sistemiyle ilk kez satışa sunulan ve Honda’nın yeni e:HEV logosunu taşıyan yeni Jazz, iç mekan konforu ve pratik kullanım özellikleriyle sınıfının en iyileri arasında yer alırken; üstün performans ve gelişmiş yakıt verimliliğini bir arada sunmak üzere baştan aşağı yeniden tasarlandı. Jazz için geliştirilen e:HEV teknolojisinde sistem; bir adet elektrik motoru, bir adet jeneratör, bir adet 1.5 i-VTEC benzinli motor, lityum iyon batarya, yenilikçi bir sabit oranlı şanzıman ve tüm sistemin birbiriyle uyum içerisinde çalışmasını sağlayan akıllı bir güç kontrol ünitesinden oluşuyor. Elektrik motoru 109 PS / 80 kW sistem gücüne sahip ve 253 Nm tork üretebilirken; yeni Jazz 0-100 km/s hızlanmasını 9,5 saniyede tamamlıyor ve 175 km/s maksimum hız değerine ulaşan motor performansıyla dikkat çekiyor. Akıcı bir sürüş deneyimi sunan hibrit sisteme sahip yeni Jazz’ın standart versiyonu 104 gr/km (WLTP) CO2 emisyonu ile 4,6 lt/100 km (WLTP) ve Crosstar versiyonu ise 109 gr/km (WLTP) CO2 emisyonu ile 4,8 lt/100 km (WLTP) değerleri ile çevre dostu yakıt ekonomisiyle öne çıkıyor.

e:HEV sistem; üstün sürüş keyfi ile yüksek yakıt verimliliği sunmak üzere üç farklı sürüş modundan yararlanıyor. EV Sürüş modunda lityum iyon batarya elektrik motoru daha yoğun bir şekilde beslerken; Hibrit Sürüş modunda iken motor, elektrik jeneratörünü harekete geçiriyor ve jeneratör elektrik motoru besliyor. Benzinli Sürüş modunda ise benzinli motor kilitli bir kavrama üzerinden doğrudan ön tekerlekleri harekete geçiriyor. Genel olarak şehir içi sürüş koşullarında, sistem EV Sürüş ve Hibrit Sürüş arasında geçiş yaparak verimliliği en üst seviyeye taşırken; otoyol sürüşlerinde ve hızlanma anında ise Benzinli Sürüş elektrik motoru tarafından destekleniyor. Hibrit Sürüş modunda benzinli motorun gücü, jeneratör motoru ile bataryayı şarj etmek üzere yönlendiriliyor. Ayrıca Elektrikli Sürüş modu otomobil yavaşlarken de devreye giriyor ve rejeneratif fren yoluyla elde edilen enerji ile bataryayı şarj ediyor. Yolcular tarafından hissedilmeyen sürüş modları arasındaki geçiş için yüksek hızlı elektrik motoru mümkün olduğu kadar hafif, kompakt ve verimli olacak şekilde Honda mühendisleri tarafından geliştirildi. Geleneksel bir şanzıman yerine yeni Jazz, hareketli bileşenler arasında doğrudan bağlantı sağlamak için tek bir sabit dişli oranına sahip olan yeni Elektronik Sabit Hızlı Şanzıman (e-CVT) donanımı ile sunuluyor.

İkonik Jazz’ın modern çizgilerle yeniden yorumu

Modern çizgiler ile ikonik Jazz tasarımındaki yeniden yorumu ortaya koyan yeni Jazz, zaman içerisinde kullanım amacına göre şekillendirilen günlük eşyalardaki güzelliğe ve ergonomiye odaklanan ‘Yoo no bi’ tasarım felsefesi ışığında geliştirildi. Honda mühendisleri ve tasarımcıları tarafından baştan aşağı yenilenen Jazz’ın önceki nesildeki ikonik siluetini düz çizgiler ve konturlarla farklılaştıran modern ve minimalist bir yorum ortaya koyulurken; verimliliği ve pratikliği ile kullanıcıların günlük gereksinimlerini karşılayan tamamen yeni bir şehir otomobiline hayat verildi. Kısa burun tasarımı ve uzun tavan çizgisiyle önceki Jazz nesillerinden farkı ilk bakışta dikkat çeken yeni Honda Jazz’ın karakteristik gövde silueti koruyan yeni tasarımı; heyecan uyandıran, modern ve dinamik bir görünüm ortaya koyuyor. Otomobilin gövdesi boyunca uzanan pürüzsüz yüzeyler zarif kıvrımlarla hareketlenirken; ön bölüm, C-sütunları ve arka stop grubu kolay bir şekilde bütünleşerek tasarımda bir denge yaratıyor. Tasarım şıklığı ile fonksiyonelliğin mükemmel bir şekilde harmanlandığı Jazz’da, motor kaputundan başlayarak şık bir şekilde 116 mm’den 55 mm’ye kadar yarıdan fazla incelen A-sütunu tasarımı ile birlikte gizli cam silecekleri daha fazla görüş açısı sağlıyor. A-sütunu tasarımı ve kapıya entegre edilen yan ayna, rüzgar türbülansının neden olduğu gürültüyü ve sürtünmeyi en aza indirerek otomobilin aerodinamik verimliliğini artırıyor. Tavan yüksekliğinin 24 mm azaltılmasıyla öne doğru eğimli bir bagaj kapağı tasarımı uygulanırken; yeni Jazz’da daha kompakt, dengeli ve yolu daha iyi kavrayan olgun bir görünüm elde edildi. Alan kullanımını optimize eden yenilikçi çözümler sayesinde yeni hibrit sisteme rağmen yeni Jazz önceki nesil benzinli versiyondan sadece 16 mm daha uzun ve genişliğinde ise bir fark bulunmuyor.

Konfor

Dış tasarımın yanı sıra iç tasarımda da etkisi görülen ‘Yoo no bi’ felsefesi kabin içindeki yalın, düzenli ve ergonomik kokpit ile üst seviye fonksiyonel özellikler sunuyor. Yeni Jazz’ın modern bir görünüm sunan kaliteli malzemeler ve yumuşak dokunma hissi uyandıran yüzeyleri fark yaratırken; aynı zamanda kullanıcı odaklı konsolun ince ve yatay tasarımı geniş bir görüş alanı sağlıyor ve kabin içi ferahlık hissini güçlendiriyor. Pratik kullanımı ile dikkat çeken 7 inçlik TFT gösterge paneli ve tüm versiyonlarda standart olarak sunulan 9 inçlik HMI dokunmatik ekran ile kullanım kolaylığı sunuluyor. Sürücünün elinin altında ve erişimi kolay kumandalar kullanım ergonomisini destekliyor. Sade ve geniş orta konsol ile kapı panellerindeki kolçakla aynı hizada tasarlanan orta kol dayama sunan yeni Jazz, daha büyük premium otomobillerin kabin içi konsol seviyesini yansıtırken; ince A sütunları, önceki nesilde 69 derece olan yatay görüş açısını 90 dereceye çıkartıyor. Yeni Jazz’ın tasarımında yapılan yenilikler sayesinde ince sütunlar, gizli cam silecekleri ve sade konsol tasarımı, panoramik ön cam ve ön kelebek camları daha fazla görüş alanına imkan yaratırken; aynı zamanda daha aydınlık ve ferah bir kabin içi ortaya çıkıyor.

Hibrit sisteme ait donanımların Honda mühendisliği ile şasi ve motor bölgesine entegre edilmesiyle bagaj hacmi koltukların kullanım şekline bağlı olarak 298 litre ile 1.205 litre arasında değişim gösteriyor. Hava girişinin ve temel bileşenlerin motorun üstüne yerleştirilmesi sonucunda motor bölümüne entegre edilen elektrik motoru ve jeneratöre ek alan kazandırıyor. Ayrıca alışagelmiş teknolojilere kıyasla güç kontrol ünitesinin (PCU) boyutu yaklaşık yüzde 20 küçülürken; motor bölmesinde yer alan yardımcı 12V akü sayesinde arka kısımda yer açılıyor. Kabin kullanımını optimize eden Jazz’ın sınıfında benzersiz yöntemi ile yakıt deposunun ön koltukların altındaki şasinin ortasına yerleştirilmesi ile hem öne doğru katlanan hem yukarıya doğru kalkan Sihirli Koltukların kullanılması mümkün hale geliyor. Yeni Jazz’ın geniş bagaj açıklığı ve düz yükleme zemini gibi detayları ise bagaj kullanımını kolaylaştırıyor. Jazz’ın gövde dengeleyici koltuk iskeleti, kaliteli dolgu desteği ve 30 mm’lik koltuk dolgu kalınlığı artışı konfor seviyesini yükseltirken; yorgunluğu en aza indirmek için daha fazla bel desteği sağlıyor. Doğal bir ayak yerleşimi sağlayacak şekilde ayak açısını optimize etmek için fren pedalının konumu ve ayar aralığı direksiyonun sürücüye daha yakın olmasını sağlayacak şekilde iyileştirilirken; uzun boylu sürücüler için direksiyon 2 derece daha dik olacak şekilde konumlandırıldı. Sınıfının lideri arka koltuk konforu ile fark yaratan yeni Jazz’ın menteşe yerleri değişen ve dolgu kalınlığı 24 mm artan Sihirli Koltukları sayesinde yolculara daha rahat bir konfor alanı sunuyor. Bağımlı arka süspansiyonun da katkısıyla yeni Jazz, 986 mm arka koltuk bacak mesafesi ile segmentinde öne çıkarken; ön koltuk sırtlıklarına entegre edilen akıllı telefon cepleri kullanım kolaylığı sağlıyor.

Sürüş dinamikleri ile akıcı bir sürüş deneyimi

Honda, yeni Jazz’ın daha çevik sürüş özellikleri ve sürüş konforunu sağlaması için otomobilin şasisini, süspansiyon sistemini ve gövde sağlamlığını geliştirdi. Çarpışma güvenliğini iyileştirmek için yüksek dayanımlı çeliğin oranı yüzde 80 artırılan otomobilin ağırlığı ise azaldı. Yeni dökme alüminyum arka amortisör montaj yapısı, yay malzemesi ve düşük sürtünmeli burç tasarımının yanı sıra bağımlı arka süspansiyon sayesinde sürüş konforu ve deneyimi iyileştirildi. Ön süspansiyon özellikle virajlarda daha doğal ve kıvrak bir karakter kazandırırken; geri bildirimi yüksek, elektrik destekli direksiyon sistemi de akıcı ve çevik sürüş özelliklerine katkı sağlıyor. Düşük sürtünmeli süspansiyon bileşenleri, uzun dingil mesafesi ile birleşerek dengeli bir sürüş deneyimi sunuyor. Gelişmiş amortisör sistemleri yoldan kaynaklanan titreşimlerin kabine aktarılmasını en aza indirerek sürüş konforunu artırıyor. Honda’nın Aktif Yol Tutuş Destek Sistemi (AHA), gelişmiş sürüş dinamiklerine ve üstün yol tutuş özelliklerine katkı sağlarken; özellikle hızlı direksiyon hareketlerinde veya virajlarda otomobilin dinamik dengesi korunuyor. Araç Denge Destek Sistemi (VSA) ile birlikte çalışan AHA, dönüşlerde viraj içindeki tekerleğe fren müdahalesi uygulayarak; otomobilin sürüş dinamiklerini iyileştiriyor. Hava kanallı 262 mm çapında ön ve 239 mm çapındaki arka disklerin yanı sıra; Araç Denge Destek Sistemi, Çarpışma Hafifletici Fren Sistemi, Yokuşta Kalkış Desteği ve Otomatik Frende Tutma gibi elektronik sistemlerin katkısıyla Jazz güvenli bir sürüş deneyimi vaat ediyor. Honda’nın kapsamlı gürültü ve titreşim önlemleri sürüş konforuna katkı sağlarken; gelişmiş yalıtım çözümleri yol yüzeyinden kaynaklanan gürültüyü azaltıyor. Ses sönümleyici malzemeler kullanılan yeni Jazz’da, önceki nesline kıyasla kabin gürültüsü yüzde 10 azaldı.

Kullanıcıları hayata bağlayan gelişmiş araç içi teknolojiler

Yeni Honda Jazz’da sürücünün dikkatini olabildiğince az dağıtmak üzere optimize edilen kullanıcı dostu arayüzün yanı sıra en çok kullanılan kontrollerin çalışma süresi önceki nesil ile kıyaslandığında yüzde 58 azaltılarak daha güvenli ve ergonomik bir kullanıcı deneyimi sunuluyor. Akıllı telefon arayüzünden esinlenerek tasarlanan ekranda sürükleme-tıklama yapılabiliyor ve aynı zamanda kişiselleştirme imkanı da bulunuyor. Android Auto ve Apple CarPlay desteği ve sürüş sırasında kullanım kolaylığı için parmak koyma yeri de bulunan sistemde akıllı telefon yansıtma özelliği sunulurken; sesli komut özelliği kullanım kolaylığını ve sürüş güvenliğini artırıyor. Yeni Jazz’ın Crosstar versiyonunda sunulan 8 hoparlörlü premium ses sistemi, akustik performansı ile sınıfının en iyileri arasında yer alıyor. Tüm Jazz modellerinde standart olarak acil yol yardımı için E-Call özelliği bulunurken; hava yastığının açılması gibi durumlarda aracın konumu, ilgili acil yardım ekiplerine otomatik olarak iletiliyor.

Honda’nın gelişmiş güvenlik teknolojileri

Honda SENSING donanımına sahip yeni nesil Jazz, gece kullanımlarını da destekleyen geniş açılı gelişmiş kamera ve sensörlerden aldığı verilerle çalışan sürüş güvenliğine yönelik birçok aktif ve pasif güvenlik teknolojisi ve sürüş destek sistemi ile kullanıcılarına güvenli bir sürüş deneyimi sunuyor. Çarpışma Hafifletici Fren Sistemi (CMBS) bisikletçiler ve motosikletler dahil yoldaki tüm araçları algılarken; düşük hızda takip özelliğine sahip Uyarlanabilir Sabit Hız Kontrolü (ACC) öndeki araç ile aradaki boşluğu otomatik olarak yönetiyor ve trafiğin sıkıştığı durumlarda otomobilin düşük hızda önceki aracı takip etmesini sağlıyor. Şerit Koruma Destek Sistemi (LKAS), Şeritte Tutma Asistanı (RDM), Çapraz Trafik Uyarı Sistemi ile birlikte çalışan Kör Nokta Uyarı Sistemi, Trafik İşareti Tanıma Sistemi, yol üzerindeki trafik levhalarından tespit edilen hızları otomatik olarak araç hızına ayarlayan Akıllı Hız Limitleyici (ISL), Aktif Uzun Far Kontrol Sistemi ve Şehir içi Aktif Fren Sistemi gibi Honda mühendisliği ile geliştirilen teknolojiler sayesinde yeni Jazz daha güvenli kompakt bir otomobil olarak kullanıma sunuluyor.

Yeni Jazz, Honda’nın tescilli Advanced Compatibility Engineering™ (ACE™) gövde yapısı teknolojisini kullanarak mükemmel pasif güvenlik performansının temelini oluştururken; kullanılan teknoloji yolcuların çarpışma güvenliğini artırıyor. Çarpışmada ortaya çıkan enerjiyi aracın ön tarafına eşit bir şekilde dağıtan yapısal unsurlar, yolcu bölmesine aktarılan kuvveti de azaltıyor ve aynı zamanda karşı tarafa uygulanan çarpışma enerjisini de hafifletiyor. Yolcular, arka koltuklara entegre edilen iki yeni arka yan hava yastığı ve ön koltuğa entegre edilen, sürücü ile ön yolcu arasındaki doğrudan teması önleyen, yeni bir ön orta hava yastığı dahil olmak üzere toplam 10 hava yastığı ve çarpışma etkisini azaltan ön koltuk başlıkları ile korunuyor.