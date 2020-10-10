Honda F1’den ayrılıyor

CARMEDYA.COM – Honda, sıfır emisyon teknolojisine odaklanmak için 2021 sezonunun sonunda FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası’na motor tedarikçisi olarak katılımını sona erdirecek.

Honda CEO’su Takahiro Hachigo yaptığı açıklamada, kararın eylül ayı sonunda verildiğini ve şirketin F1’e dönmeyi düşünmediğini söyledi. Hachigo ayrıca, kararın koronavirüs salgınının bir sonucu değil, uzun vadeli karbonsuz hedefleri nedeniyle verildiğini sözlerine ekledi.

Diğer otomobil üreticileri gibi, Honda da Hachigo’nun “yüzyılda bir kez” olarak tanımladığı endüstri değişiminde yeni enerjili araçlar üretmek için harekete geçmiş durumda. Otomobil üreticileri, düşük veya sıfır emisyonlu araçlar da dahil olmak üzere yeni modellerle pazar payını yakalamak için üretim planlarını gözden geçirdikçe, koronavirüs salgını sırasında bu yarış daha da hızlanıyor.

2015’te F1’e dönen ve geçen yıl Red Bull Racing ekibine motor tedarik etmeye başlayan Honda, F1 motorları yapmak için kullandığı kaynakları yakıt hücreleri ve piller gibi sıfır emisyon teknolojilerinin gelişimini hızlandırmaya yönelik çabalara yönlendireceğini söyledi.

Red Bull Takım Müdürü Christian Horner ise yaptığı açıklamada, “Honda Motor Company için karara varmanın ne kadar zor olduğunu anlıyoruz. Bunun arkasındaki mantığı anlıyor ve saygı duyuyoruz” dedi.

Honda, bu ay toplu olarak üretilen ilk tamamen elektrikli otomobili olan Honda e’yi piyasaya sürüyor ve şirketin üretiminin üçte ikisinin 2030 yılına kadar yeni enerjiyi kullanan araçlardan oluşması planlanıyor.

Markanın rakiplerinden Toyota ise, elektrikli araçların yıllık satışlarının başlangıçta planlanandan beş yıl önce, 2025 yılında 5.5 milyona ulaşmasının beklendiğini açıklamıştı.