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Honda F1 Takımları İstanbul caddelerinde!

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Türkiye Grand Prix’sinde takımlarına puan kazandırmak için kıyasıya mücadele edecek olan Honda Formula 1 takımlarının pilotları, yarış öncesinde İstanbul’da yapılan çekimler ile Formula 1 heyecanını İstanbul caddelerine taşıdı.

İstanbul’da yaşayan Formula 1 severler için büyük bir heyecan yaratan Honda Formula 1 takımlarının fotoğraf çekimleri İstanbul’un tarihi bölgelerinde gerçekleşti. İstanbul Valiliği tarafından seyircisiz olarak düzenlenme kararı alınmasının ardından Formula 1 heyecanını tribünlerde yaşayamayacak olanlar, Honda takımlarının pilotlarını yakından görmenin mutluluğunu yaşadı.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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