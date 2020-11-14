Honda F1 Takımları İstanbul caddelerinde!

CARMEDYA.COM – Türkiye Grand Prix’sinde takımlarına puan kazandırmak için kıyasıya mücadele edecek olan Honda Formula 1 takımlarının pilotları, yarış öncesinde İstanbul’da yapılan çekimler ile Formula 1 heyecanını İstanbul caddelerine taşıdı.

İstanbul’da yaşayan Formula 1 severler için büyük bir heyecan yaratan Honda Formula 1 takımlarının fotoğraf çekimleri İstanbul’un tarihi bölgelerinde gerçekleşti. İstanbul Valiliği tarafından seyircisiz olarak düzenlenme kararı alınmasının ardından Formula 1 heyecanını tribünlerde yaşayamayacak olanlar, Honda takımlarının pilotlarını yakından görmenin mutluluğunu yaşadı.