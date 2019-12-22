Honda Civic HB makyaj tazeledi

CARMEDYA.COM – Honda, kompakt hatchback sınıfındaki modeli Civic Hatchback’i makyajladı.

Bir dizi güncelleme yapılan araçta makyaj daha çok dış tasarımda küçük detaylar ve bilgi-eğlence sisteminde yoğunlaşmış.

Sis farlarının etrafını çevreleyen simetrik hava girişi ve küçük dekoratif gövde rengi çıtalar ilk bakışta göze çarpıyor. Makyajla birlikte Civic HB’in 17 inçlik jantları da daha sportif görünümü beraberinde getiriyor. Ayrıca var olan renk seçeneklerine Obsidyen Mavi adında yeni gövde rengi seçeneği daha eklendi.

Civic HB’in üst donanım paketlerinde makyaj sonrası sekiz yönlü ayarlanabilir elektrikli koltuklar sunuluyor. Apple CarPlay ve Android Auto entegrasyonu sunan gelişmiş bilgi-eğlence sistemi de, müşteri geri bildirimleri doğrultusunda güncellendi. Bilgi-eğlence ve iklimlendirme sistemine ait kontroller ilave fiziksel düğmelerle daha da kullanışlı hale getirildi.

Motor gamında bir değişim yaşanmayan otomobilde benzinli cephesinde kullanıma sunulan 1.5 litre VTEC Turbo benzinli motor 182 PS güç ve 240 Nm tork üretiyor. Bu motor CVT şanzımanla 137 gr/km emisyon değeri ve ortalama 6,0 lt/100 km tüketim değeriyle son derece çevreci ve tutumlu bir yapı sergiliyor. WLTP rakamlarına göre bu değerler; 151 gr/km emisyon değeri ve ortalama 6,7 lt/100 km olarak gerçekleşiyor.

Hafif yapı ve son derece rijit gövde yenilikçi mühendislik uygulamaları ve üretim teknikleriyle üretiliyor. Düşük ağırlık merkezi ve gelişmiş MacPherson süspansiyon sistemi üstün sürüş dinamikleri ve sürüş keyfi sunuyor.

Makyajlanan araç öncüsünün gelişmiş aktif ve pasif güvenlik teknolojilerini kullanmaya devam ediyor. Söz konusu güvenlik teknolojilerinin de katkısıyla Honda Civic, EuroNCAP çarpışma testlerinden en yüksek not ile derecelendirilmişti.

Makyajlı Honda Civic HB 181 bin 200 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.