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Honda Civic artık sağdan direksiyon

Yazan Kübra Yeşilkaya -
Honda Civic Sedan

WWW.CARMEDYA.COM – Honda’nın testlerini ve üretimini Türkiye’de gerçekleştirdiği 10’uncu nesil Civic Sedan, yeni motor ve şanzıman seçenekleri ile İngiltere’ye ihraç edilmeye hazırlanıyor. Türkiye’de üretilen Civic Sedan, sağdan direksiyonlu versiyonlarla birlikte ihraç edildiği toplam pazar sayısını 36’ya ulaştırmış olacak.

Honda Civic artık sağdan direksiyon

Honda Civic Sedan

Civic Sedan, şimdi de sağdan direksiyonlu versiyonu ile İngiltere’ye doğru yola çıkıyor. Marka Haziran ayı itibariyle sağdan direksiyonlu ve dizel motorlu Civic Sedan üretimine başlayacak. Temmuz ayında otomatik şanzımanlı dizel versiyonu, Ağustos’tan itibaren ise ihraç modelleri için 1.0 litrelik turbo benzinli motora sahip modelin üretimini gerçekleştirecek.

Bugüne kadar 6 farklı Honda Civic neslini bantlardan indiren Honda Türkiye, yakın zamanda 40 milyon Euro’luk ek yatırım gerçekleştirerek günlük 175 adede çıkardığı Civic Sedan üretiminde, dış pazarlardan gelen yoğun talebi karşılayacak kapasitede üretim gerçekleştiriyor. Haziran ayından itibaren sağdan direksiyonlu olarak üretilecek Civic Sedan modelleri, İngiltere, İrlanda ve Kıbrıs pazarlarına ihraç edilecek.

Kübra Yeşilkaya
2014 yılında lisede, Grafik Tasarım ve Fotoğrafçılık bölümünü bitirmişdir. 2016 yılında SAÜ MYO Üniversitesinden, Habercilik ve Gazetecilik den mezun olmuştur. Ayrıca AÖF – Medya ve İletişim bölümünde eğitimine devam etmektedir. 2014 den 2016 yılları sonuna kadar Kampüshaber gazetesinde Grafikerlik ve muhabirlik, aynı zamanda Hürriyet aile sitesinde editör yardımcılığı yapmıştır. Kısa bir süre M&T Reklam şirketinde grafik tasarımcı olarak yer almıştır. 2017 yılında Anadolu Yaşam Sağlık Tesislerinde Sosyal Medya Uzman yardımcılığı ve grafikerlik yapan Kübra Yeşilkaya, 2017 yılı sonunda bugün Medicon Grup da yeni görevine devam etmektedir.

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