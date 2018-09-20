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Hızlı ve Öfkeli filmindeki VW Jetta satılıyor

Yazan Kübra Yeşilkaya -
Volkswagen Jetta

CARMEDYA.COM – Autotrader’dan satılık bir Volkswagen Jetta tüm dikkatleri üzerine çekti. Ancak bu Volkswagen Jetta Hızlı ve Öfkeli filminde yer alan bir otomobil. 

O fazlasıyla ünlü

Bu 1995 VW Jetta GL, ilk Hızlı ve Öfkeli filminde ortaya çıkan otomobil. Filmin bir sahnesinde Honda S2000’e karşı drag yarışına katılan model hüsrana uğruyor. Model o günki gibi korunmuş ve orijinal görünüyor.  Otomobilde 2.0 litrelik dört silindirli bir motor yer alıyor. Bu motorun işlem görüp görmediğide henüz bilinmiyor. Otomobilde bir aero kit kullanılmış. Aslında ınu farklı kılan en büyük etken. Sportfi jantlar ve büyük bir arka kanat dikkatlerden kaçmıyor. İçeride entegre PlayStation 2 ve Alpine ses sistemi yer alıyor. Filmdeki Malcolm isimli oyuncu Frankie Muniz tarafından satın alınan otomobil şimdilerde ikinci sahibini arıyor.

Kübra Yeşilkaya
2014 yılında lisede, Grafik Tasarım ve Fotoğrafçılık bölümünü bitirmişdir. 2016 yılında SAÜ MYO Üniversitesinden, Habercilik ve Gazetecilik den mezun olmuştur. Ayrıca AÖF – Medya ve İletişim bölümünde eğitimine devam etmektedir. 2014 den 2016 yılları sonuna kadar Kampüshaber gazetesinde Grafikerlik ve muhabirlik, aynı zamanda Hürriyet aile sitesinde editör yardımcılığı yapmıştır. Kısa bir süre M&T Reklam şirketinde grafik tasarımcı olarak yer almıştır. 2017 yılında Anadolu Yaşam Sağlık Tesislerinde Sosyal Medya Uzman yardımcılığı ve grafikerlik yapan Kübra Yeşilkaya, 2017 yılı sonunda bugün Medicon Grup da yeni görevine devam etmektedir.

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