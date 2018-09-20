Hızlı ve Öfkeli filmindeki VW Jetta satılıyor

CARMEDYA.COM – Autotrader’dan satılık bir Volkswagen Jetta tüm dikkatleri üzerine çekti. Ancak bu Volkswagen Jetta Hızlı ve Öfkeli filminde yer alan bir otomobil.

O fazlasıyla ünlü

Bu 1995 VW Jetta GL, ilk Hızlı ve Öfkeli filminde ortaya çıkan otomobil. Filmin bir sahnesinde Honda S2000’e karşı drag yarışına katılan model hüsrana uğruyor. Model o günki gibi korunmuş ve orijinal görünüyor. Otomobilde 2.0 litrelik dört silindirli bir motor yer alıyor. Bu motorun işlem görüp görmediğide henüz bilinmiyor. Otomobilde bir aero kit kullanılmış. Aslında ınu farklı kılan en büyük etken. Sportfi jantlar ve büyük bir arka kanat dikkatlerden kaçmıyor. İçeride entegre PlayStation 2 ve Alpine ses sistemi yer alıyor. Filmdeki Malcolm isimli oyuncu Frankie Muniz tarafından satın alınan otomobil şimdilerde ikinci sahibini arıyor.