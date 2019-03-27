Hızlı sedan: Mercedes-AMG A35

CARMEDYA – Mercedes-AMG A35’i Hatchback karoser ile hatırlıyoruz. Modelin birde sedan karoseri günümüzde karşımıza çıkıyor.

Sedan severler buraya. Mercedes- AMG A35 sedan, HB kardeşinden sonra ortaya çıktı. Tasarım konusunda ise ondan geri kalmış değil. Ön yüzde tamponlar daha sportif organize edilmiş. 18 inç jantlarda otomobilin sportiflik algısını yükseltmiş. İsteğe bağlı bu jantlar 19 inç büyüklüğüyle de alınabiliyor.Yan etekler otomobilin bu versiyonuna özel tasarlanmış. Gece paketiyle birlikte stop grubunun da LED desteğine kavuştuğunu görüyoruz. Arka bölümde bu otomobilin ateşli olduğunu hatırlatan çift çıkışlı egzoz sistemi yer alıyor.

Sportif kokpit

Otomobilin içerisinde standart A Serisi’nden farklı olarak sadece direksiyon göze çarpıyor. Bi direksiyon krom çıtalar ile şık kılınmış. Eşya gözleri ise standart model ile birebir aynı.

Mercedes-AMG A35 sedan hangi motor ile gelecek

Hatchback kardeşi gibi Mercedes-AMG A35 sedan, 2.0 litrelik dört silindirli motor ile geliyor. Bu motor 302 HP güç ve 400 Nm tork değeri sunuyor. Dört tekerlekten çekiş sistemiyle gelen model 0-100 km/s hızlanmasını 4.7 saniyede tamamlıyor. Modelin maksimum hızı 250 km/s.