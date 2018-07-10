CARMEDYA.COM – Gunther Werks, Güney Kaliforniya’daki bir tesiste Porsche 993’ü yeniden elden geçirdi. Otomobil fazlasıyla iddialı görünüyor.

Gunther Werks, Porsche 993’ü yorumladı

Bir müşteri tarafından tedarik edilen model Gunther Werks tarafından geliştirildi. Modelde 3.6 litre motor yerine 4.0 litrelik hacim tercih edildi. Bu motor 130 HP daha fazla güç üretiyor. Motorun gücü 400 HP seviyesine yükseldi. Otomobilde özel ön ızgara kullanılmış. Bunun yanında özel çamurluklar ve arka tampon dikkatlerden kaçmıyor. Ayrıca özel olarak arka bölüme tasarlanmış hava girişleri de göz dolduruyor. Marka 525.000 Dolar’a mal olacak bu değişimden 25 örnek yapacak. İlk üç ünite bu yılın üçüncü çeyreğinde yapılacak.