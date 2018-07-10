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Gunther Werks, Porsche 993’ü yorumladı

Yazan Kübra Yeşilkaya -
porsche 993

CARMEDYA.COM – Gunther Werks, Güney Kaliforniya’daki bir tesiste Porsche 993’ü yeniden elden geçirdi. Otomobil fazlasıyla iddialı görünüyor.

Gunther Werks, Porsche 993’ü yorumladı

Bir müşteri tarafından tedarik edilen model Gunther Werks tarafından geliştirildi. Modelde 3.6 litre motor yerine 4.0 litrelik hacim tercih edildi. Bu motor 130 HP daha fazla güç üretiyor. Motorun gücü 400 HP seviyesine yükseldi.  Otomobilde özel ön ızgara kullanılmış. Bunun yanında özel çamurluklar ve arka tampon dikkatlerden kaçmıyor. Ayrıca özel olarak arka bölüme tasarlanmış hava girişleri de göz dolduruyor. Marka 525.000 Dolar’a mal olacak bu değişimden 25 örnek yapacak. İlk üç ünite bu yılın üçüncü çeyreğinde yapılacak.

Kübra Yeşilkaya
2014 yılında lisede, Grafik Tasarım ve Fotoğrafçılık bölümünü bitirmişdir. 2016 yılında SAÜ MYO Üniversitesinden, Habercilik ve Gazetecilik den mezun olmuştur. Ayrıca AÖF – Medya ve İletişim bölümünde eğitimine devam etmektedir. 2014 den 2016 yılları sonuna kadar Kampüshaber gazetesinde Grafikerlik ve muhabirlik, aynı zamanda Hürriyet aile sitesinde editör yardımcılığı yapmıştır. Kısa bir süre M&T Reklam şirketinde grafik tasarımcı olarak yer almıştır. 2017 yılında Anadolu Yaşam Sağlık Tesislerinde Sosyal Medya Uzman yardımcılığı ve grafikerlik yapan Kübra Yeşilkaya, 2017 yılı sonunda bugün Medicon Grup da yeni görevine devam etmektedir.

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