Günlük 30 TL’ye Formula 1 bileti!

CARMEDYA.COM – 2020 yılı takvimine Intercity İstanbul Park’ın da girdiği açıklanan Formula 1 yarışlarıyla ilgili detaylar netleşmeye başladı.

9 yıl aradan sonra tekrar Türkiye’ye gelen Formula 1 DHL Turkish Grand Prix 2020’nin tüm Türkiye’de büyük heyecan ve ilgi yarattığını söyleyen Vural Ak, “Ülkemize bu kadar önemli bir organizasyonu kazandırdığımız için çok mutluyuz. Türkiye’nin böylesine büyük ve güzel bir organizasyona ev sahipliği yapma yeteneği var. Dünyanın en heyecan verici pistlerinden birisine sahibiz. Bu büyük organizasyonda 100 bin kişiyi pistimizde ağırlayacağız. İnsanlarımız bu heyecana dilediğince ortak olabilsin diye, Formula 1 yönetimi ile yaptığımız yoğun görüşmeler sonucunda bilet fiyatlarını, Intercity’nin kuruluşunun 30’uncu yılı onuruna pistin belirli noktaları için günlük 30 TL’ye gelecek şekilde belirledik. Biletler 3 günlük kombine olarak kısa bir süreliğine bu fiyata göre satın alınabilecek. Sadece 90 TL ödeyerek 3 gün boyunca hem Formula 1 heyecanını, hem de katılımcılar için hazırladığımız diğer sürprizleri deneyimleyecekler. Dünyanın en ucuz Formula 1 biletlerini biz satacağız. Tüm Türkiye’ye hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Bilet satışları Eylül’ün ikinci haftasında başlayacak

Formula 1’in Türkiye’ye döneceğinin açıklandığı andan itibaren çok yoğun bir ilgi ile karşılaştıklarını ifade eden Vural Ak, en çok sorulan sorunun biletlerin ne zaman satışa çıkacağı ve bilet fiyatları olduğunu belirtti. Vural Ak, “Formula 1’in global olarak belirlediği bir bilet fiyatlama stratejisi var ancak biz Intercity İstanbul Park olarak Formula 1’yi geri getirmek için maddi manevi çok çaba harcadık. Bu projeyi bir kar beklentisi olmadan tamamen ülkemizin tanıtımı ve prestiji için T.C. Cumhurbaşkanlığı Himayelerinde ve yönetiminde yürütüyoruz. Bu sebeple, vatandaşlarımızdan gelen geri bildirimleri de dikkate alarak, Formula 1 yönetimini ikna edip bilet fiyatlarını, herkes için ulaşılabilir bir rakam olarak sayılabilecek günlük 30 TL’ye gelecek şekilde belirledik. Hızlı bir çalışma ile önümüzdeki hafta içerisinde biletleri satışa çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.

Yarışı 100 bin kişi canlı izleyecek

Intercity İstanbul Park’ın 200 bin kişi kapasiteli olduğunu ancak pandemi koşulları nedeniyle yüzde 50 kapasite ile 100 bin kişiyi ağırlayabileceğini söyleyen Vural Ak, “100 bin kişiyi en üst seviye tedbirleri uygulayarak ağırlayacağız. Bu yıl Kovid-19 salgını kapsamında yarışlarda da birçok tedbir uygulanıyor. Takvimde Portekiz ve Rusya ile birlikte Türkiye yarışı da seyircili yapılacak. Bu sebeple Formula 1 yönetiminin de çok önem verdiği bir yarışız. Devletimiz ve ilgili kamu kurumlarımızın da desteğiyle çok başarılı ve aynı zamanda alınacak önlemler ile izleyicilerimiz için güvenli bir etkinlik planlıyor olacağız” dedi.

Organizasyon için bilet satın alanlara çok özel sürprizler hazırladıklarını da söyleyen Vural Ak, “Formula 1 hafta sonunda diğer bir sürprizimiz de ülkemizin en büyük otomobil, motor sporları ve aile festivali olan V Weekend Motoring’i de yarış hafta sonuna ekledik. Bu kapsamda F1 yarışının yanında, Türk sporcularımızın yarıştığı Intercity Cup yarışları, F1 Fan Zone etkinlikleri, V Weekend Motoring Festivali kapsamında otomobil şov ve gösterileri, farklı araç markalarının ve motosikletlerin tanıtım stantları, test sürüşleri, çocuk etkinlikleri ve konserler yer alıyor olacak” diye konuştu.

“Kalıcı olması çok güçlü bir ihtimal”

Formula 1’in Türkiye’ye geri dönüş hikayesi hakkında da bilgi veren Vural Ak, şunları söyledi: “2013 yılında pistin işletmesini aldığımız gün itibarıyla Formula 1 yarışlarını ülkemize geri getirmek için çalışmalara başladık. Bu esnada FIA Dünya Rallycross RX Şampiyonası ve Ferrari Racing Days gibi saygın yarış serilerine ev sahipliği yaptık. 2017 yılında Formula 1’in Liberty Media şirketine satılması ile yeni CEO Chase Carey ile hızlıca irtibata geçerek kendisini ülkemize davet ettik. Sayın Cumhurbaşkanımızın Chase Carey’i kabul etmesiyle gerçekleşen görüşmeler sonucunda proje T.C. Cumhurbaşkanlığı Himayelerine girdi ve yarışın ülkemize getirilmesi çalışmalarının yürütülmesi yetkisi Intercity’ye verildi. Bu görüşme Formula 1’in yeni yönetiminin de gerçekleştirdiği ilk ülke görüşmesi oldu. Formula 1’i ülkemize geri getirme görevi bize verildikten sonra üzerimize düşen finansal ve operasyonel tüm görevleri eksiksiz yerine getirerek Formula 1 anlaşmasını tamamladık. Dünya böylesine zorlu bir yıl geçirirken devletimize yük olmadan bu büyüklükte bir organizasyonu ülkemize kazandırdığımız için çok gururlu ve mutluyuz.”

“Intercity İstanbul Park olarak yarışı başarılı bir şekilde organize ettiğimiz takdirde önümüzdeki yıl başlayacak uzun süreli bir kontratın kapısını da aralamış olacağız. Ayrıca Formula 1’in resmi hesaplarından Türkiye yarışının duyurulması ile tüm dünyadan gelen ilgi ve heyecan Formula 1 yönetimini de oldukça şaşırttı ve yarışımızın kalıcı olarak takvimde yer alması ihtimali güçlendi.”

Tüm dünyadan 500 milyon kişi yarışları izliyor

• Formula 1 yarışlarına 5 ayrı kıtadan ülkeler ev sahipliği yapıyor.

• Yıllık yaklaşık 2 milyar global TV izleyicisi bulunuyor

• Organizasyon 500 milyon tekil izleyiciye sahip

• Formula 1 ekosistemindeki markalar; Fortune 500 sıralamasında 40 marka, Forbes Top 100 sıralamasında 11 marka yer alıyor

• 200 ülkede ve 250+ kanalda yayınlanıyor

• Toplam 10 takım yarışlarda mücadele ediyor

• Intercity İstanbul Park takvimin 14’üncü yarışı olacak.

• Intercity İstanbul Park’ta yarışı canlı olarak 100 bin kişi takip edecek.

Rakamlarla Intercity İstanbul Park

• Intercity İstanbul Park, Tuzla ilçesinde 2.215.000 metrekare alana kurulu.

• Pistin mimarı Hermann Tilke, pisti 5.338 km uzunluğunda, 14 – 21.5 metre genişliğinde ve saat yönünün tersine koşulacak şekilde tasarladı.

• Pistteki viraj sayısı sağ 6, sol 8 olmak üzere toplam 14 adet. İnişli – çıkışlı bir yapıya sahip olan pistteki en yüksek boyuna eğim %8.145’tir.

• Intercity İstanbul Park, saat yönünün tersi istikamette işleyen yapısı, 40 metreyi bulan yükseklik farkı ve zorlu pist şekli ile dünyada yarışmacıların en sevdiği ilk 3 pistten biri olarak gösterilmektedir.

• 4 virajın birleşiminden oluşan 8. viraj, şimdiden dünyanın efsane pist virajları arasında kendine yer buluyor.

Intercity İstanbul Park’ın Teknik Özellikleri

Pist Uzunluğu: 5.338 m

Pist Genişliği: 14 – 21.5 m

Çevre Yolu Uzunluğu: 5.482 m

İç Yolların Toplam Uzunluğu: 5.482 m

En Keskin Virajın Yarıçapı: 15 m

Pistteki En Uzun Düzlük Uzunluğu: 720 m

Start-Finish Düzlüğü Uzunluğu: 655.5 m

Pistteki Toplam Sağ Viraj Sayısı: 6 adet

Pistteki Toplam Sol Viraj Sayısı: 8 adet

Pistteki Toplam Viraj Sayısı: 14 adet

Pistteki Toplam Düzlük Sayısı: 4 adet

Pistteki En Yüksek Boyuna Eğim: %8.145

Alt Geçit Sayısı: 4 adet

Üst Geçit Sayısı: 3 adet