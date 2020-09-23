Goodyear’dan çifte podyum

CARMEDYA.COM – Goodyear dünyanın en prestijli dayanıklılık yarışı Le Mans’dan başarıyla döndü.

Yarışta LMP2 sınıfında Goodyear lastikleri ile mücadele eden 2 takım, podyuma çıkma başarısı gösterdi.

24 araçlık LMP2 sınıfı mücadelesinde JOTA, yarışı ikinci sırada bitirirken, Panis Racing ise üçüncü oldu. Bu zorlu mücadelede iki ekibin podyum başarısı, LMP2 kategorisine katılan 24 araç arasından beşinin lastik tedarikçisi olan Goodyear lastikleri açısından da başarı göstergesi oldu.

Goodyear EMEA Motorsporları Direktörü Ben Crawley, konuyla ilgili olarak; “Bu zorlu yarışı çifte podyum başarısıyla taçlandırdığımız için mutluyuz. JOTA ve Panis Racing ekipleri harika bir iş çıkardı ve performansı en üst düzeye çıkarmak için bu ekiplerle yakın çalışmaktan gurur duyuyoruz. Zorlu bir dönemin ardından böylesine başarılı bir organizasyon düzenleyen ACO da takdiri hak ediyor. Yeniden burada olmak harika.” diye konuştu.

Jota ekibi, pilotları Anthony Davidson, Antonio Felix da Costa ve Roberto Gonzalez ile, 24 saat muhteşem bir performans sergiledi. Yarışı üçüncü sırada bitiren Panis Racing ekibi pilotları ise Nico Jamin, Matthieu Vaxiviere ve Julien Canal’dı. Fransız üçlü de kendi evinde mükemmel bir yarış çıkardı.

Goodyear takımlarından Algarve Pro Racing, çarpıcı siyah rengi ve Goodyear logosu ile yarışı sekizinci sırada bitirerek kayda değer bir başarı elde etti.

Goodyear Dayanıklılık Programı Yöneticisi Mike McGregor, şunları söyledi; “Podyuma çıkma başarısı gösteren JOTA ve Panis takımlarını tebrik ediyorum. Bu iki ekip ve Algarve Pro Racing, tüm yarış boyunca güçlü bir mücadele ortaya koydu. Le Mans için özel olarak tasarladığımız ‘B tipi’ hamur bileşeni gibi, ekiplerle doğrudan yürüttüğümüz geliştirme çalışmaları meyvelerini verdi. Goodyear lastikleri yarış boyunca dayanıklılığını kanıtladı.”

Goodyear Blimp yarış boyunca gökyüzündeydi

Goodyear, Le Mans 24 Saat boyunca yalnızca pistte değil, aynı zamanda ikonik Goodyear Blimp ile gökyüzündeydi. İkonik Goodyear Blimp, bu yıl Avrupa’ya geri dönüşünün ardından, bu önemli yarışta da yerini aldı.

Goodyear Blimp, Le Mans boyunca konuklarına heyecan verici bir uçuş deneyimi yaşatırken,yarışın benzersiz hava görüntülerinin çekilmesini de sağladı.

Ben Crawley, Goodyear Blimp ile ilgili olarak şunları söyledi: “Bu hafta gözlerimiz sadece pistte değil, aynı zamanda pistin üstündeki gökyüzündeydi. 1980’li yıllardan bu yana Goodyear Blimp’in Avrupa’da düzenlenen bir yarışta ilk kez görülmesi hepimiz için çok büyük bir fırsat ve kayda değer bir başarıydı. Bunun gerçekleşmesine yardımcı olan ACO’ya teşekkürler.”