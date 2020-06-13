Goodyear e-spor dünyasına giriyor

CARMEDYA.COM – Goodyear, önde gelen şampiyonalar ile ortaklığının ardından WTCR ve Le Mans 24 Saat sanal yarışları ile e-spor dünyasına adım atıyor.

Goodyear, WTCR’ın tek lastik tedarikçisi olacak ve 14 Haziran’da başlayacak sanal yarış serisi boyunca tüm otomobiller Goodyear lastikleri ile yarışacak. WTCR sanal yarışları aynı zamanda, önümüzdeki günlerde Salzburgring’de başlayacak şampiyona öncesinde Goodyear Eagle F1 SuperSport yarış lastiklerinin görücüye çıkması bakımından da önem taşıyor.

Le Mans 24 Saat sanal yarışı ise, 19-20 Eylül tarihlerine ertelenen FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası kapsamındaki efsanevi yarışın ilk planlanan tarihlerinde gerçekleştirilecek. 13-14 Haziran tarihleri arasında yapılacak olan sanal yarışta, yarış tutkunları pistte pek çok kez Goodyear markası ile karşılaşacak.

Goodyear Motorsporları Direktörü Ben Crawley konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada; “E-spor’lara olan ilgi, sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında büyük oranda arttı. Goodyear olarak, yarışseverler ile bağımızı kuvvetlendirmek ve markamızın büyüyen sanal yarış dünyasında yerini alması için bu şampiyonaları bir fırsat olarak görüyoruz. Gerçek hayatta pistlere geri döndüğümüzde de, e-sporun büyümeye devam edeceğini öngörüyoruz.” diye konuştu.

Goodyear daha önce de dijital ortamda gerçekleşen Avrupa Kamyon Yarışı Şampiyonası’nda ve eNASCAR liginde yer almıştı.