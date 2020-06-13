Buradasınız
Home > Lastik > Goodyear > Goodyear e-spor dünyasına giriyor

Goodyear e-spor dünyasına giriyor

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Goodyear, önde gelen şampiyonalar ile ortaklığının ardından WTCR ve Le Mans 24 Saat sanal yarışları ile e-spor dünyasına adım atıyor.

Goodyear, WTCR’ın tek lastik tedarikçisi olacak ve 14 Haziran’da başlayacak sanal yarış serisi boyunca tüm otomobiller Goodyear lastikleri ile yarışacak. WTCR sanal yarışları aynı zamanda, önümüzdeki günlerde Salzburgring’de başlayacak şampiyona öncesinde Goodyear Eagle F1 SuperSport yarış lastiklerinin görücüye çıkması bakımından da önem taşıyor.

Le Mans 24 Saat sanal yarışı ise, 19-20 Eylül tarihlerine ertelenen FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası kapsamındaki efsanevi yarışın ilk planlanan tarihlerinde gerçekleştirilecek. 13-14 Haziran tarihleri arasında yapılacak olan sanal yarışta, yarış tutkunları pistte pek çok kez Goodyear markası ile karşılaşacak.

Goodyear Motorsporları Direktörü Ben Crawley konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada; “E-spor’lara olan ilgi, sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında büyük oranda arttı. Goodyear olarak, yarışseverler ile bağımızı kuvvetlendirmek ve markamızın büyüyen sanal yarış dünyasında yerini alması için bu şampiyonaları bir fırsat olarak görüyoruz. Gerçek hayatta pistlere geri döndüğümüzde de, e-sporun büyümeye devam edeceğini öngörüyoruz.” diye konuştu.

Goodyear daha önce de dijital ortamda gerçekleşen Avrupa Kamyon Yarışı Şampiyonası’nda ve eNASCAR liginde yer almıştı.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

    Benzer yazılar

    Hyundai Assan’dan üretime Covid-19 arası

    KIA’nın Cenevre Yıldızları

    Yukarı