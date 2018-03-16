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GM 2019 yılında otonom bir model ile gelecek

Yazan Kübra Yeşilkaya -
General Motors

WWW.CARMEDYA.COM – General Motors, önümüzdeki yıl başlayacak olan Michigan’daki Orion Township tesisinde otonom sürüşe uygun bir model üretmeye başlayacak. Cruise AV olarak bilinen model teknolojisiyle göz dolduracak.

GM 2019 yılında otonom bir model ile gelecek

General Motors

Model içerisinde herhangi bir pedal direksiyon ve gösterge paneline sahip olmadan üretilecek. İlk adım olarak GM, üretimine 100 milyon doların üzerinde yatırım yaparak başlayacak. GM başkanı Dan Ammann, “2019’da ticarileştirme planlarımızda büyük ilerleme kaydetmeye devam edeceğiz” dedi. “Orion ve Brownstone ekiplerimiz kalite, otonom sürüş ve batarya sistemleri hakkında deneyimliler. Bu doğrultuda yeni modeli üretmeye hazırlar.”

İçeride bardaklıklar ve ön konsoldaki büyük ekran dikkatlerden kaçmıyor. Bu ekran üzerinde otomobil ile ilgili verilerin fazlasıyla alınacağı aşikar. Şimdiye kadar, Orion tesisinde birbirinden farklı 200 adet test aracı oluşturuldu.

Kübra Yeşilkaya
2014 yılında lisede, Grafik Tasarım ve Fotoğrafçılık bölümünü bitirmişdir. 2016 yılında SAÜ MYO Üniversitesinden, Habercilik ve Gazetecilik den mezun olmuştur. Ayrıca AÖF – Medya ve İletişim bölümünde eğitimine devam etmektedir. 2014 den 2016 yılları sonuna kadar Kampüshaber gazetesinde Grafikerlik ve muhabirlik, aynı zamanda Hürriyet aile sitesinde editör yardımcılığı yapmıştır. Kısa bir süre M&T Reklam şirketinde grafik tasarımcı olarak yer almıştır. 2017 yılında Anadolu Yaşam Sağlık Tesislerinde Sosyal Medya Uzman yardımcılığı ve grafikerlik yapan Kübra Yeşilkaya, 2017 yılı sonunda bugün Medicon Grup da yeni görevine devam etmektedir.

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