WWW.CARMEDYA.COM – General Motors, önümüzdeki yıl başlayacak olan Michigan’daki Orion Township tesisinde otonom sürüşe uygun bir model üretmeye başlayacak. Cruise AV olarak bilinen model teknolojisiyle göz dolduracak.

GM 2019 yılında otonom bir model ile gelecek

Model içerisinde herhangi bir pedal direksiyon ve gösterge paneline sahip olmadan üretilecek. İlk adım olarak GM, üretimine 100 milyon doların üzerinde yatırım yaparak başlayacak. GM başkanı Dan Ammann, “2019’da ticarileştirme planlarımızda büyük ilerleme kaydetmeye devam edeceğiz” dedi. “Orion ve Brownstone ekiplerimiz kalite, otonom sürüş ve batarya sistemleri hakkında deneyimliler. Bu doğrultuda yeni modeli üretmeye hazırlar.”

İçeride bardaklıklar ve ön konsoldaki büyük ekran dikkatlerden kaçmıyor. Bu ekran üzerinde otomobil ile ilgili verilerin fazlasıyla alınacağı aşikar. Şimdiye kadar, Orion tesisinde birbirinden farklı 200 adet test aracı oluşturuldu.