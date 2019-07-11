Geçmişten Günümüze İtalyan Otomobil Mirası

CARMEDYA – Fiat Chrysler Automobiles (FCA), markalarının geçmişten günümüze tasarım ve performans mirasını yansıtan lokasyonlarına bir yenisi daha ekledi. İtalya’nın Torino kentinde bulunan Mirafiori’deki Fiat’ın tarihi üretim tesislerinden Via Plava’da yer alan FCA Heritage Hub (Miras Merkezi) adındaki özel mekân. Alfa Romeo, Fiat, Lancia ve Abarth marka otomobillerin geçmişten bugüne en özel modellerini ziyaretçilere bu merkezde sunarak, ziyaretçilerini tarihte eşsiz bir yolculuğa çıkarıyor. Bir müzeyi andıran bu özel alanda düzenlenen uluslararası etkinliklerle de söz konusu markaların tarihi mirası sergileniyor. Aynı zamanda FCA Heritage Hub, çeşitli tanıtım ve kutlamalara da ev sahipliği yapıyor.

Geçmiş ile gelecek arasında benzersiz bir köprü kuran FCA Heritage’in yeni binası; hardal ve yeşil renkler, beton zemin ve sayısız metal sütunla donatılan kimliği ile ziyaretçilerini büyülü bir endüstriyel atmosferde ağırlıyor. Bina içerisinde FCA Heritage koleksiyonundan Alfa Romeo, Fiat, Lancia ve Abarth’ın 250 adet dönem otomobili, 15 bin metrekarelik alana sahip bölümde sergileniyor. Binanın orta bölümünde ise motorlu taşıtların bir asırdan daha uzun süreli gelişimini gözler önüne seren; sekiz ayrı temada farklı tür, dönem ve FCA markalarına ait 64 otomobil yer alıyor. Ayrıca bina içerisinde Mirafiori’ye dair, açılışından itibaren geçen 80 yılın çeşitli fotoğraf ve metinlerle anlatıldığı “Asma Sergi” de yer alıyor.