CARMEDYA.COM – GAC’ın yeni GS5 modeli Paris Otomobil Fuarı’nda sahne aldı. Model, daha küçük GS3 ve GS4 kardeşlerinin ayak izlerini takip edecek.

Modern stil

Şangay ve Amerika Birleşik Devletleri’nde GAC’ın Ar-Ge merkezleri tarafından geliştirilen GS5, genç işçi sınıfı için üretildi. Aynı zamanda, modern stil ve sağlam güvenlik özellikleriyle otomobil ön plana çıkıyor. GAC Motor Başkanı Yu Jun, “Bu, GAC Motor’un Paris Otomobil Fuarı’na yaptığı ilk seyahattir ve bu inanılmaz platformda dünya lideri otomobil markalarıyla haberleşmeyi ve GAC Motor markasını daha çok insana tanıtmayı umuyoruz” dedi.

Tasarım önemli

GS5’in öne çıkmasını sağlayan, üçlü elmaslı LED farları, parlak üç boyutlu aydınlatma sistemidir. Arkada 190 LED’li stop grubu da otomobili iddialı kılan detaylardan. Arka bölüme doğru ilerlerken çamurluktaki plastik detaylar dikkatlerden kaçmıyor. Ayrıca difizör ayrıntısıda otomobili sprtif göstermiş durumda. İçeride ise kalite algısı yüksek bir kokpit sizleri karşılıyor. Orta konsolda Volvo modellerindeki ekranlara benzer multimedya sistemi dikkatlerden kaçmıyor. Havalandırma ızgaraları konsol boyunca uzanmış. Ek olarak piyano siyahı kaplamalarda kokpitte yerini almış.

Performansı nasıl?

Gücüne gelince, GS5, Aisin tarafından geliştirilmiş 6 ileri otomatik şanzıman1.5 litrelik turboşarjlı ünite ile birleştirilmiş. Bu motorun henüz teknik verileri paylaşılmamış.