Fostla yorumuyla Mercedes-AMG GT S

CARMEDYA.COM – Bu yılın başlarında Fostla, yeni bir paket olarak Mercedes-AMG GT S ‘i elden geçirmişti. Model 604 hp güç ve 768 Nm tork seviyesine ulaşmıştı.

Daha güçlü oldu

Şimdi ise model daha etkileyici bir güç seviyesine ulaşmak için elden geçirildi. Uygun bir şekilde Seviye 2 olarak adlandırılır yazılım modele entegre edildi. PP-Performance ve BMC spor hava filtresi ile model gücünü 641 hp güç ve 800 Nm tork seviyesine getirdi. Ne yazık ki, Hannover merkezli tuning şirketi , Mercedes- GAM GT S’nin bu şekilde ne kadar hızlı olduğunu basına açıklamıyor. Ancak muhtemelen otomobilin 0-100 hızlanma değeri 3 saniyeye çok yakın. Otomobilde farklı bir body-kit kullanılmış. Daha geniş ince kollu jantlar modeli sportif gösteriyor. KW coilover süspansiyonlar ile otomobil daha da alçaltılmış. Bu otomobilden sadece 5 adet üretilecek. Bu modellerin hepsi Avrupa pazarında satışa çıkacak.