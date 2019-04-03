Ford’un yeni oyuncusu: 2019 Kuga

CARMEDYA – Ford, SUV segmentinde başarılı işler çıkaran modelini yeniledi. Model selefine göre daha modern görünmeyi başarmış durumda.

Ford, SUV segmentinde iddialı olan modeli Kuga’yı yeniledi. Model bu yeni haliyle artık daha modern görünüyor. Tasarım konusunda model daha sade bir yapıyı benimsemiş.

Tasarımda neler var?

Yeni Ford Kuag’nın tasarımı baştan aşağı yenilenmiş. Buna ek olarak keskin hatların yerini daha yuvarlak çizgiler almış. Tasarım böylelikle daha sade bir yapıya kavuşmuş. Model selefine göre 90 kg daha hafif bir hale gelmiş. Ön bölümde markanın imzası altıgen ızgara ve Fiesta’ya benzeyen farlar yer alıyor. Arka bölümde stoplar tamamen değiştirilmiş. Otomobil artık yeni olan C2 platformu üzerinde yükselecek. Böylelikle otomobilin boyutlarında da iyileştirmeler olacak.

Kokpitte neler var?

Otomobilin içerisi artık daha modern. Dijital gösterge paneli burada en büyük değişimlerden. Kokpit genele olarak güncel Ford modellerine benziyor. Ayrıca Focus modelinde gördüğümüz yuvarlak vites seçici de burada yerini almış.Orta konsolda SYNC 3 bilgi eğlence ses sistemine yer veriliş. Bu ekranın büyüklüğü ise 8 inç ölçüsünde.

Hibrit motor ile gelece

Modelde seçmeli olarak 2.5 litre ünite ile kombine edilmiş hibrit bir seçenekte sunulacak. Kombine çalışarak bu sistem 222 HP güç üretecek. 14.4 kWh pil kapasitesiyle model tamamen elektrikli olarak 50 km menzil kat edecek. Bunun dışında otomobilde 1.5 litrelik ve 2.0 litrelik EcoBlue dizel motorlar yer alacak. Benzinli seçenek olarak ise 118 ve 147 HP gücünde 1.5 litrelik EcoBoost motor yer alacak.