CARMEDYA.COM – Ford’un dünyadaki ticari araç üssü olan ve markanın “en çok tercih edilen ticari araçlarını” üreten Ford Otosan, Ford Tourneo Courier ile Tourneo Custom’ın yenilenen modellerini Uluslararası Cenevre Otomobil Fuarı’nda Avrupalı müşterilerinin beğenisine sundu.

Ford’dan Cenevre’de ticari atağı

Tourneo Courier, iş hayatına olduğu kadar sosyal hayata da uyum sağlayan yenilikleriyle ticari araç pazarındaki standartları yeniden belirliyor. 6 ileri vitesli manuel şanzımana sahip olan Yeni Tourneo Courier’in iç mekanı yeniden tasarlandı. Fonksiyonel koltuk yapısı dört kişinin konforlu bir şekilde yolculuk yapmasını sağlıyor. Fonskiyonel koltuklar, katlanarak bagaj bölümüne fazladan yer açıyor. oturma düzeninin taşınması gereken yüke göre ayarlanabilmesine olanak tanıyor. Gelişmiş teknolojilerle donatılan Tourneo Courier, Ford’un yeni iletişim ve eğlence sistemi SYNC3 ile de daha eğlenceli bir yolculuk vaat ediyor.

Yeni Tourneo Custom

Tourneo Custom, sürücü koltuğundaki konforun yanısıra, 9 kişiye ulaşan yolcu kapasitesine eşlik eden ve sınıfında ilk ve tek olarak sunulan koltuk düzeni yetenekleri ile lüks ve modern yolcu taşımacılığına adını yazıyor.

Her bir koltuk bağımsız olarak katlanıp kaldırılarak, limuzin tarzı geniş bir alan ya da bagajlar için genişletilmiş alan yaratılabiliyor. Yeni Tourneo Custom’da yolcular, tasarım dili yenilenen ön konsol dizaynı, 6’sı arka yolcu kabininde olmak üzere 8 USB girişi ve 10 hoparlörlü ses ve müzik sisteminin de keyfini çıkarabiliyorlar.