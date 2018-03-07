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Ford’dan Cenevre’de ticari atağı

Yazan Kübra Yeşilkaya -
Yeni_Tourneo_Courrier

CARMEDYA.COM – Ford’un dünyadaki ticari araç üssü olan ve markanın “en çok tercih edilen ticari araçlarını” üreten Ford Otosan, Ford Tourneo Courier ile Tourneo Custom’ın yenilenen modellerini Uluslararası Cenevre Otomobil Fuarı’nda Avrupalı müşterilerinin beğenisine sundu.

Ford’dan Cenevre’de ticari atağı

Yeni_Tourneo_Custom

Tourneo Courier, iş hayatına olduğu kadar sosyal hayata da uyum sağlayan yenilikleriyle ticari araç pazarındaki standartları yeniden belirliyor. 6 ileri vitesli manuel şanzımana sahip olan Yeni Tourneo Courier’in iç mekanı yeniden tasarlandı. Fonksiyonel koltuk yapısı dört kişinin konforlu bir şekilde yolculuk yapmasını sağlıyor. Fonskiyonel koltuklar, katlanarak bagaj bölümüne fazladan yer açıyor. oturma düzeninin taşınması gereken yüke göre ayarlanabilmesine olanak tanıyor. Gelişmiş teknolojilerle donatılan Tourneo Courier, Ford’un yeni iletişim ve eğlence sistemi SYNC3 ile de daha eğlenceli bir yolculuk vaat ediyor.

Yeni Tourneo Custom

Tourneo Custom, sürücü koltuğundaki konforun yanısıra, 9 kişiye ulaşan yolcu kapasitesine eşlik eden ve sınıfında ilk ve tek olarak sunulan koltuk düzeni yetenekleri ile lüks ve modern yolcu taşımacılığına adını yazıyor.

Her bir koltuk bağımsız olarak katlanıp kaldırılarak, limuzin tarzı geniş bir alan ya da bagajlar için genişletilmiş alan yaratılabiliyor. Yeni Tourneo Custom’da yolcular, tasarım dili yenilenen ön konsol dizaynı, 6’sı arka yolcu kabininde olmak üzere 8 USB girişi ve 10 hoparlörlü ses ve müzik sisteminin de keyfini çıkarabiliyorlar.

Kübra Yeşilkaya
2014 yılında lisede, Grafik Tasarım ve Fotoğrafçılık bölümünü bitirmişdir. 2016 yılında SAÜ MYO Üniversitesinden, Habercilik ve Gazetecilik den mezun olmuştur. Ayrıca AÖF – Medya ve İletişim bölümünde eğitimine devam etmektedir. 2014 den 2016 yılları sonuna kadar Kampüshaber gazetesinde Grafikerlik ve muhabirlik, aynı zamanda Hürriyet aile sitesinde editör yardımcılığı yapmıştır. Kısa bir süre M&T Reklam şirketinde grafik tasarımcı olarak yer almıştır. 2017 yılında Anadolu Yaşam Sağlık Tesislerinde Sosyal Medya Uzman yardımcılığı ve grafikerlik yapan Kübra Yeşilkaya, 2017 yılı sonunda bugün Medicon Grup da yeni görevine devam etmektedir.

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