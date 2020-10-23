Buradasınız
Home > Markalar > Ford > Ford Türkiye’den ikinci e-spor yarışı!

Ford Türkiye’den ikinci e-spor yarışı!

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Ford, 1 Kasım Pazar günü Castrol Ford Team Türkiye ralli pilotlarının katılımı ile yeni bir e-spor ralli yarışı daha gerçekleştirecek.

Yarışta Castrol Ford Team Türkiye’nin ralli pilotları Murat Bostancı, Ali Türkkan, Ümit Can Özdemir, Emre Hasbay ve Can Sarıhan; e-Spor oyuncuları Necati Akçay, Sinan Koç, Atakan Tarkan, Ozan Ülkügil ve Emir Aşarı ile mücadele edecekler.

Yarış, 2005’ten bu yana Türkiye’de Formula 1 yarışlarını anlatan ve “Formula 1’in Sesi” olarak da bilinen Serhan Acar’ın anlatımıyla ekranlara gelecek, yorumcu olarak yine Yiğit Tezcan yer alacak. 1 Kasım Pazar günü saat 20:00’de gerçekleşecek yarış Ford Türkiye YouTube kanalından canlı olarak da izlenebilecek.

Uzun zamandır motor sporlarına destekle Türk sporuna önemli pilotlar kazandıran marka, ileriki dönemlerde e-spor dünyasına genç sporcular kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

    Benzer yazılar

    Audi A3’e Sarı Melek Ödülü

    Mitsubishi’den 3 Milyon Pajero

    Yukarı