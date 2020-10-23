Ford Türkiye’den ikinci e-spor yarışı!

CARMEDYA.COM – Ford, 1 Kasım Pazar günü Castrol Ford Team Türkiye ralli pilotlarının katılımı ile yeni bir e-spor ralli yarışı daha gerçekleştirecek.

Yarışta Castrol Ford Team Türkiye’nin ralli pilotları Murat Bostancı, Ali Türkkan, Ümit Can Özdemir, Emre Hasbay ve Can Sarıhan; e-Spor oyuncuları Necati Akçay, Sinan Koç, Atakan Tarkan, Ozan Ülkügil ve Emir Aşarı ile mücadele edecekler.

Yarış, 2005’ten bu yana Türkiye’de Formula 1 yarışlarını anlatan ve “Formula 1’in Sesi” olarak da bilinen Serhan Acar’ın anlatımıyla ekranlara gelecek, yorumcu olarak yine Yiğit Tezcan yer alacak. 1 Kasım Pazar günü saat 20:00’de gerçekleşecek yarış Ford Türkiye YouTube kanalından canlı olarak da izlenebilecek.

Uzun zamandır motor sporlarına destekle Türk sporuna önemli pilotlar kazandıran marka, ileriki dönemlerde e-spor dünyasına genç sporcular kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor.