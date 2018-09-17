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Ford Trucks yeni çekicisi M-Sport’un hizmetine sundu

Yazan Kübra Yeşilkaya -
Ford Trucks

CARMEDYA.COM – Ford Trucks, Ford ralli takımlarını yöneten M-Sport’un hizmetine sundu. 2 adet yeni çekici Ford Trucks Pazarlama Müdürü Bahattin Topçu tarafından FIA Dünya Ralli Şampiyonası’nın 10. ayağı olan Marmaris Rallisi sırasında M-Sport Genel Müdürü Malcolm Wilson’a sunuldu.

Ford Trucks Pazarlama Müdürü Bahattin Topçu, “Ford Trucks olarak, motor sporlarına yatırım yapmaya ve desteklemeye devam ediyoruz. Bu kapsamda sektörde “standartları” yeniden belirleyecek yeni çekicimizi, M-Sport’un hizmetine sunmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi. Ford Trucks, dünyanın en önemli ralli takımlarından olan M-Sport World Rally Team’e yeni çekicileriyle hizmet verecek. Ford Trucks, Dünya Ralli Şampiyonası’nda (WRC) mücadele eden M-Sport World Rally Team’e destek olmak amacıyla bu yılın Ekim. ayında piyasaya süreceği çekiciden ikisini, takımın İngiltere’deki yönetim merkezi M-Sport’un hizmetine verdi.

Dünya Ralli Şampiyonası’nın (WRC) 10. ayağının gerçekleştirildiği Marmaris’te, M-Sport Servis Alanında,12 Eylül 2018’de tarihinde düzenlenen teslim törenine Ford Trucks Pazarlama Müdürü Bahattin Topçu ve M-Sport Genel Müdürü Malcolm Wilson katıldı.

Kübra Yeşilkaya
2014 yılında lisede, Grafik Tasarım ve Fotoğrafçılık bölümünü bitirmişdir. 2016 yılında SAÜ MYO Üniversitesinden, Habercilik ve Gazetecilik den mezun olmuştur. Ayrıca AÖF – Medya ve İletişim bölümünde eğitimine devam etmektedir. 2014 den 2016 yılları sonuna kadar Kampüshaber gazetesinde Grafikerlik ve muhabirlik, aynı zamanda Hürriyet aile sitesinde editör yardımcılığı yapmıştır. Kısa bir süre M&T Reklam şirketinde grafik tasarımcı olarak yer almıştır. 2017 yılında Anadolu Yaşam Sağlık Tesislerinde Sosyal Medya Uzman yardımcılığı ve grafikerlik yapan Kübra Yeşilkaya, 2017 yılı sonunda bugün Medicon Grup da yeni görevine devam etmektedir.

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