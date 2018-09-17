Ford Trucks yeni çekicisi M-Sport’un hizmetine sundu

CARMEDYA.COM – Ford Trucks, Ford ralli takımlarını yöneten M-Sport’un hizmetine sundu. 2 adet yeni çekici Ford Trucks Pazarlama Müdürü Bahattin Topçu tarafından FIA Dünya Ralli Şampiyonası’nın 10. ayağı olan Marmaris Rallisi sırasında M-Sport Genel Müdürü Malcolm Wilson’a sunuldu.
Ford Trucks Pazarlama Müdürü Bahattin Topçu, “Ford Trucks olarak, motor sporlarına yatırım yapmaya ve desteklemeye devam ediyoruz. Bu kapsamda sektörde “standartları” yeniden belirleyecek yeni çekicimizi, M-Sport’un hizmetine sunmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi. Ford Trucks, dünyanın en önemli ralli takımlarından olan M-Sport World Rally Team’e yeni çekicileriyle hizmet verecek. Ford Trucks, Dünya Ralli Şampiyonası’nda (WRC) mücadele eden M-Sport World Rally Team’e destek olmak amacıyla bu yılın Ekim. ayında piyasaya süreceği çekiciden ikisini, takımın İngiltere’deki yönetim merkezi M-Sport’un hizmetine verdi.
Dünya Ralli Şampiyonası’nın (WRC) 10. ayağının gerçekleştirildiği Marmaris’te, M-Sport Servis Alanında,12 Eylül 2018’de tarihinde düzenlenen teslim törenine Ford Trucks Pazarlama Müdürü Bahattin Topçu ve M-Sport Genel Müdürü Malcolm Wilson katıldı.