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Ford SUV ailesinin yeni üyesi Yeni Edge Cenevre’de

Yazan Kübra Yeşilkaya -
Ford Edge

CARMEDYA.COM – Ford, Cenevre’de SUV ailesinin en ileri teknoloji donanımlarına sahip aracı yeni Edge ile sahne alıyor. Yeni Edge ileri sürüş destek teknolojileri bulunuyor. 

Ford SUV ailesinin yeni üyesi Yeni Edge Cenevre’de

Edge, sportif ST Line donanımı, yenilikçi sürüş destek teknolojileri, güçlü motoru ve premium konfor sunan donanımlarıyla Avrupalı otomobil severler ile buluşuyor. İkincil çarpışma freni, acil durum manevra destek sistemi, geliştirilmiş adaptif hız kontrol sistemi ve şerit hizalama sistemleri bulunuyor.

Yeni motor yakıt verimliliğini optimize ederek kullanıcılara avantaj sağlıyor. Edge’in yeni güçlü motoru, 8 ileri tam otomatik şanzıman ve 4×4 çekiş sistemiyle sunulabiliyor. Apple CarPlay ile eşleştirilebilen Ford’un sofistike SYNC 3 araç içi bilgive eğlence sistemi, 8 inç renkli dokunmatik ekranla destekleniyor. Ford ve Bang & Olufsen’in işbirliği ile geliştirilen B&O Play ses sistemi, ısıtmalı ve soğutmalı deri koltuklar bulunuyor.

Kübra Yeşilkaya
2014 yılında lisede, Grafik Tasarım ve Fotoğrafçılık bölümünü bitirmişdir. 2016 yılında SAÜ MYO Üniversitesinden, Habercilik ve Gazetecilik den mezun olmuştur. Ayrıca AÖF – Medya ve İletişim bölümünde eğitimine devam etmektedir. 2014 den 2016 yılları sonuna kadar Kampüshaber gazetesinde Grafikerlik ve muhabirlik, aynı zamanda Hürriyet aile sitesinde editör yardımcılığı yapmıştır. Kısa bir süre M&T Reklam şirketinde grafik tasarımcı olarak yer almıştır. 2017 yılında Anadolu Yaşam Sağlık Tesislerinde Sosyal Medya Uzman yardımcılığı ve grafikerlik yapan Kübra Yeşilkaya, 2017 yılı sonunda bugün Medicon Grup da yeni görevine devam etmektedir.

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