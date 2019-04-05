Ford SUV ailesine yeni isim: Puma

CARMEDYA – Ford, Puma ile SUV segmentindeki oyuncu sayısını arttırıyor. Marka Puma modeli ile bu segmentteki iddiasını arttırma peşinde.

Ford Puma, markanın SUV segmentindeki yeni oyuncusu olarak geçtiğimiz günlerde lanse edildi. SUV esintileri taşıyan kompakt crossover; heyecan uyandıran çekici dış tasarım, sınıfının en büyük ve en kullanışlı bagajı ve 48 Volt güce sahip yarı hibrit güç ve aktarma organı teknolojisini bir arada sunuyor.

1.5 Milyar Euro yatırım

Ford Puma bu yılın sonunda satışa sunulacak ve 2008 yılından bu yana 1,5 milyar Euro yatırım yapılan Ford’un Romanya’da bulunan Craiova Fabrikası’nda üretilecek. Ford Puma’nın ilk görüntüleri tasarımla ilgili önemli ipuçlarını bünyesinde barındırıyor. Kendine özgü yüksek konumlandırılan farlar hemen dikkat çekiyor. Atletik, kaslı ve aerodinamik çizgiler kompakt crossover segmentine has ve sürüş güvenliği duygusunu arttıran yüksek mimariyi korurken 456 litre ile sınıfının en iyi bagaj hacmi günlük kullanım kolaylığını destekliyor.

Müşterilerin fikirleri alındı

Yeni Ford Puma müşterilerle yapılan kapsamlı görüşlerden elde edilen geri bildirim doğrultusunda şekillendirildi. Kullanıcı beklentilerini karşılamak üzere uygulanan tasarım çözümlerinden biri yenilikçi bagaj bölümü. Ford Puma’nın bagajı iki adet golf çantasını dikey olarak alabiliyor ve böylece çok yönlü bir kullanım sunuyor.

Hangi motor ile gelecek?

Ford EcoBoost Hybrid teknolojisi yüksek yakıt verimliliği ile performansı bir arada sunarken 155 PS güç, performans beklentilerini karşılıyor. Kayış ile tahrik edilen entegre bir marş motoru/jeneratör genellikle frenleme sırasında kaybedilen enerjinin geri kazanılmasını ve depolanmasını sağlar. Bu enerji 48 Volt’luk hava soğutmalı lityum-ion bataryanın şarj edilmesinde kullanılıyor. Entegre marş motoru / jeneratör aynı zamanda fren anında depolanan elektrik enerjisini kullanarak düşük sürtünmeli, üç silindirli 1,0 litrelik EcoBoost benzinli motoru ilave tork üretimi ile destekliyor. Böylece sistemin toplam tork üretimi arttırılırken benzinli motor daha az güç gereksinimi duyuyor ve yüksek çekiş gücü sunarken yakıt tasarrufu sağlıyor.