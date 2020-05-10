Ford Performance sunar: Mustang Cobra Jet 1400

CARMEDYA.COM – Ford Performance, tamamen elektrikli Mustang Cobra Jet 1400’ün detaylarını paylaştı.

Drag yarışlarının ünlü çeyrek mil etabını (yaklaşık 400 m.)8 saniyenin altında tamamlayabilen elektrikli Mustang, 273 km/s son hızıyla da tüm rakiplerine meydan okuyor. Süper spor otomobillerin 10 saniye civarında bir derece elde ettiği düşünülecek olursa, Mustang Cobra Jet 1400, yeni güç üniteleriyle tam bir adrenalin makinasına dönüşmüş durumda.

Ford’un geliştirdiği ilk fabrika çıkışlı tamamen elektrikli dragster prototipi ünvanını taşıyan otomobil, ismindeki 1400 rakamını ise 1400 HP’lik gücünden alıyor. Aracın 1491 Nm’lik torku ise Mustang Cobra Jet 1400’ün yüksek performansının nedenini ortaya koyuyor.

Ford’un tamamen elektrikli Mustang Mach-E-SUV modelinin ardından ortaya çıkan bu yeni prototip, Mustang’in köklü tarihinde önemli bir dönüm noktasına da işaret ediyor. Mustang Cobra Jet 1400, aynı zamanda 1960’larda drag yarışlarına ambargo koyan Cobra Jet’in ismini de onurlandırıyor.

Mustang Cobra Jet 1400’ün testleri yıl boyunca devam edecek ve planlanan hedefe göre yılın sonlarında drag yarışlarında Mustang tutkunları için boy gösterecek.