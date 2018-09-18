CARMEDYA.COM – Ford Mustang markanın başarılı modellerinden. Otomobil daha çok tasarımı ve performansı ile ön plana çıkmıştı. Ford Mustang Raptor beklentileri değiştirecek.

Tasarımı oldukça dikkat çekici

Ford’un Raptor tasarımları da ilgi çekici seçeneklerden. Ama burada işler biraz daha farklı bir yapıya çevrilmiş. Model yükseltilmiş ve daha heybetli görünüyor. Büyük çamurluklarıyla otomobil dikkatleri üzerine çekiyor. Bunun yanında daha büyük lastikler otomobili ciddi anlamda güçlü kılmış. Ön bölümde karter koruması da ilgi çeken ayrıntılardan. Bu versiyon şu an için üretimde değil. X-Tomi Design tarafından çizilen bir tasarım bu model aslında. Üretilip üretilmeyeceği henüz netlik kazanmadı, ancak tasarımıyla görenleri kendisine hayran bıraktıracak kadar güzel.