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Ford Mustang Raptor üretilecek mi?

Yazan Alper Güler -

CARMEDYA.COM – Ford Mustang markanın başarılı modellerinden. Otomobil daha çok tasarımı ve performansı ile ön plana çıkmıştı. Ford Mustang Raptor beklentileri değiştirecek.

Tasarımı oldukça dikkat çekici

Ford’un Raptor tasarımları da ilgi çekici seçeneklerden. Ama burada işler biraz daha farklı bir yapıya çevrilmiş. Model yükseltilmiş ve daha heybetli görünüyor. Büyük çamurluklarıyla otomobil dikkatleri üzerine çekiyor. Bunun yanında daha büyük lastikler otomobili ciddi anlamda güçlü kılmış. Ön bölümde karter koruması da ilgi çeken ayrıntılardan. Bu versiyon şu an için üretimde değil. X-Tomi Design tarafından çizilen bir tasarım bu model aslında. Üretilip üretilmeyeceği henüz netlik kazanmadı, ancak tasarımıyla görenleri kendisine hayran bıraktıracak kadar güzel.

Alper Güler
2008 yılından bu yana otomobil yayıncılığı sektörünün her alanında görevlerde bulunan Alper Güler, Türkiye’de dijital otomobil yayıncılığına Otomobil Dünyam çatısı altında başlatmıştır. 2014 yılında Doğan Yayın Holding bünyesinde çalışan Alper Güler, 2017 yılı sonunda bugün Medicon Grup adını alan Carmedya’da görevine devam etmektedir. Bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.
https://www.carmedya.com

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